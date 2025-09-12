Auto quedó destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano: chofer se habría quedado dormido
La parte delantera del vehículo quedó destrozada y, tras el accidente, la unidad fue trasladada a la comisaría cercana del lugar donde ocurrieron los hechos, en Independencia.
Un vehículo chocó contra la estación Independencia del Metropolitano. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y, hasta el momento, no se han reportado pérdidas humanas. De acuerdo a información preliminar, el conductor se habría quedado dormido al volante antes del impacto.