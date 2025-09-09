HOYSuscripcion LR Focus

Diana Foronda, ícono del heavy metal, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”

La cantante peruana Diana Foronda, diagnosticada con cáncer de útero, comparte su lucha y agradece el apoyo de familiares, fans y colegas, quienes se sumaron al festival solidario ‘No me sueltes’. 

El festival solidario ‘No me sueltes’ reunirá a más de 30 bandas este sábado 13 de septiembre, en Lima, con entradas a S/70, para apoyar a Diana Foronda en su batalla contra la enfermedad. Foto: captura/ATV
El festival solidario ‘No me sueltes’ reunirá a más de 30 bandas este sábado 13 de septiembre, en Lima, con entradas a S/70, para apoyar a Diana Foronda en su batalla contra la enfermedad. Foto: captura/ATV | Foto: captura/ATV

Desde que le diagnosticaron cáncer al útero, hace tres meses, la cantante peruana Diana Foronda ha lidiado con sentimientos como el miedo y la impotencia, pero también con la esperanza. En una reciente entrevista con ‘Día D’, la líder de la banda Área 7 contó el doloroso momento que atraviesa en su vida personal, pero también se dio un tiempo para agradecer las diferentes muestras de cariño de parte de sus familiares, amigos, fans y colegas, quienes se han sumado, sin cobrar ni un S/1, al festival solidario ‘No me sueltes’.

Artistas y grupos de metal, ska, pop y punk se unirán en un mismo escenario para ofrecer un concierto benéfico a favor de Diana Foronda, pionera del heavy metal femenino en Perú. El festival solidario ‘No me sueltes’ se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, desde el mediodía, en el centro de convenciones Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439, Lima) con más de 30 bandas. Las entradas están a la venta en Passline a S/70 (precio único). 

Diana Foronda quiere luchar por su vida

Diana Foronda, quien también se ha desempeñado como relacionista pública, promotora de eventos, tatuadora y diseñadora gráfica, está librando una batalla contra un cáncer muy agresivo y sufre los estragos de la enfermedad, como un enorme estrés psicológico. No solo le acongoja el sufrimiento de su familia, sino también le inquieta que haya tenido que alejarse de los escenarios, que ya no puede trabajar como antes y que no pueda acceder a un óptimo sistema de salud nacional.

“Es un sentimiento que es indescriptible porque sientes que eres una cifra más. He pasado etapas desde sentirme un pedazo de carne que no puede hacer nada y un peso para mi familia (...) No quiero morir, yo quiero luchar, pero hay días en que te agota”, dice con lágrimas en los ojos”, manifestó el pasado domingo 7 de septiembre.

Diana Foronda y su lucha contra el cáncer

Con el corazón en la mano y la verdad por delante, Diana Foronda reveló que cuando empezó el primer sangrado, ella no fue a verse, a pesar de que su jefe le dio esa recomendación. Le dio miedo y temía que le diagnosticaran lo peor y quedarse sin trabajo por su estado de salud. Cuando fue internada de emergencia en el Hospital Angamos, tres meses después, todo ya había avanzado. 

En plena limpieza de urgencia a la que se sometió, la doctora vio su útero verde, por lo que hizo una biopsia. Días después la volvió a contactar, pero le dijo que acuda junto a un familiar. Ella preguntó si tenía cáncer y la especialista le respondió con la verdad. “Yo no recuerdo la parte en que bajé las escaleras y encontré a mi hermana (Fátima Foronda) al final y solamente la abracé y le dije: ‘me voy a morir’”, relata sobre el cáncer de cervix que avanzó rápidamente hasta llegar al estadío 3, comprometiendo los ganglios del aparato reproductor y de la zona rectal. 

Eso no iba a ser lo peor. Al acudir al hospital porque no contaba con un seguro oncológico, vivieron en carne propia que el sistema de salud en nuestro país es deprimente, ya que le querían dar citas pasadas los tres o cuatro meses. Fue por eso que se vieron obligadas a acudir al particular. “No nos quedaba otra opción”, añade la señora Diana, madre de la rockera peruana. “¿Por qué sus dolores no son míos?”, dice con la voz quebrada.

Finalmente, Diana Foronda se aferra a la resiliencia y está segura que todo saldrá bien. Pide al público que no se deje de chequear y que, ante el mínimo síntoma, acuda a los especialistas.

