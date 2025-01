Lograr un lugar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), especialmente en la carrera de Medicina, no es tarea sencilla. José Patiño, un joven peruano proveniente de un colegio público, vivió en carne propia la intensidad de este desafío al intentar ingresar durante más de cinco años. A pesar de su esfuerzo, los resultados iniciales no fueron los esperados, enfrentando numerosas frustraciones que pusieron a prueba su determinación.

“Yo creo que como muchos que salen del colegio, a mí me pasaba que no sabía qué cosa quería estudiar. Pero por una serie de vivencias muy significativas que me ocurrieron a lo largo de mi preparación, al final me incliné por Medicina”, relató Patiño en su canal de YouTube. Hoy, su historia se ha vuelto viral en redes sociales, inspirando a otros jóvenes que enfrentan circunstancias similares al querer ingresar a una universidad nacional.

Sanmarquino revela que postuló más de 9 veces a Medicina

La meta de Patiño de ingresar a Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzó con altas expectativas, pero pronto se encontró con una dura realidad. Su formación en un colegio estatal no lo había preparado adecuadamente para competir en un examen de admisión tan exigente. "Vengo de un colegio público y la enseñanza no era nada buena, en realidad", explicó, señalando que su preparación inicial estaba llena de vacíos académicos.

Durante sus primeros intentos, el joven se enfrentó a su falta de conocimientos básicos, lo que lo llevó a inscribirse en una academia preuniversitaria. Sin embargo, este proceso fue igualmente retador. “Por más que me esforzaba, no sabía cosas básicas. Me costaba entender temas de la preparación preuniversitaria”, reconoció.

Su perseverancia lo llevó a presentar más de nueve exámenes de admisión a lo largo de cinco años y medio. Para él, no rendirse significó adoptar un enfoque de aprendizaje continuo, comenzando desde cero y avanzando paso a paso. A medida que mejoraba su método de estudio, también aprendía a adaptarse a los cambios en los criterios de evaluación de San Marcos, que pasaron de ser memorísticos a evaluar competencias más integrales, como el razonamiento lógico y el dominio del inglés.

Joven peruano revela las dificultades que enfrentó para ingresar a San Marcos

A lo largo de este arduo camino para entrar a la UNMSM, el apoyo familiar fue clave, pero también un punto de conflicto. Después de años sin lograr su objetivo, su padre comenzó a perder la esperanza y le sugirió que intentara en otra universidad. “Mi papá ya no quería que postule a San Marcos. Quería que postule a otra universidad”, confesó el joven. Sin embargo, su madre, aunque enfrentaba limitaciones económicas, lo apoyó incondicionalmente, incluso cuando el costo de los exámenes de admisión representaba un sacrificio para la familia.

El costo del examen de ingreso a San Marcos, que asciende a S/400 para egresados de colegios públicos y S/800 para los de instituciones privadas, se convirtió en un obstáculo adicional. Para continuar con su preparación, Patiño tuvo que trabajar mientras estudiaba. Este esfuerzo lo llevó a situaciones extremas, como quedarse dormido en la academia debido al agotamiento físico.

La UNMSM es una de las mejores universidades públicas del Perú. Foto: UNMSM

“Yo ya tenía cinco años de preparación y, como entenderán, pues cinco años es cansado, no solamente para el que postula, sino también para la familia”, expresó. Pese a las dificultades, el joven nunca perdió de vista su meta, convencido de que solo logrando ingresar a Medicina en San Marcos podría sentirse verdaderamente realizado.

Así logró estudiar Medicina en San Marcos tras 9 exámenes

Después de múltiples intentos, José finalmente consiguió ingresar a la carrera de sus sueños en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reconoció que lo que más le faltaba no era solo preparación académica, sino confianza en sí mismo. Un simulacro de admisión en el que obtuvo un buen puntaje fue clave para que se diera cuenta de su capacidad.

“Yo no quiero ser modelo de nadie, sino que solamente quiero tal vez motivarte si es que ya tienes dos o tres años preparándote”, afirmó, enviando un mensaje de aliento a quienes aún luchan por cumplir sus metas.

Hoy, al mirar hacia atrás, José Patiño asegura que todo el esfuerzo valió la pena. Su historia se ha convertido en un ejemplo de que con disciplina, perseverancia y una mentalidad positiva, incluso los sueños más difíciles de alcanzar pueden hacerse realidad.