Reportan enfrentamientos entre estudiantes y agentes de seguridad durante toma de San Marcos

Las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) escalaron este martes hasta convertirse en enfrentamientos con el personal de seguridad, en medio de la toma de las instalaciones universitarias. De acuerdo con videos grabados por los propios alumnos, los agentes de seguridad no solo intentaron desalojarlos, sino que además lanzaron piedras en contra de los manifestantes. Frente a esta situación, la institución ha optado por postergar su examen de admisión.

En ese contexto, diversos gremios estudiantiles se concentraron en el campus central para protestar contra la propuesta del rectorado de cobrar 500 soles por matrícula a quienes deseen postular a una segunda carrera. Por ello, la UNMSM emitió un comunicado en el que anunció nuevas disposiciones, entre ellas el incremento de las porciones de alimento en el comedor universitario.

Incluso se dispuso la suspensión de clases hasta que la situación se normalice, con el objetivo de resguardar la seguridad de los estudiantes y evitar una mayor escalada del conflicto.

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), junto a representantes de diversas facultades, lidera la protesta y ha convocado a un paro indefinido. Entre sus principales críticas está el uso del término "estudiantes eternos" por parte de algunas autoridades, una expresión que consideran sesgada y descontextualizada, ya que no refleja la realidad académica de muchos jóvenes afectados.