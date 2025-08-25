HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alerta naranja en Lima y otras regiones: nuevo fenómeno elevará las temperaturas, advierte Senamhi

El Senamhi alerta sobre un fenómeno que afectará al Perú durante 37 horas. Se espera un incremento de temperaturas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h entre el 27 y 28 de agosto.

Senamhi pronostica aumento de temperatura y vientos fuertes
Senamhi pronostica aumento de temperatura y vientos fuertes | Composición LR | Andina/LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que un fenómeno afectará el territorio nacional durante aproximadamente 37 horas. Tras varios días de frío y fuertes vientos, se espera un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, entre el miércoles 27 y el jueves 28 de agosto.

Según el aviso N° 298, emitido por la institución adscrita al Ministerio del Ambiente, se declaró una alerta naranja, especialmente para la sierra, donde se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Sin embargo, aún se pronostican ráfagas de viento de hasta 45 km/h, especialmente por la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Pronóstico de temperaturas y vientos para el 27 y 28 de agosto. Foto: Andina/LR.

Pronóstico de temperaturas y vientos para el 27 y 28 de agosto. Foto: Andina/LR.

PUEDES VER: Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

lr.pe

¿Qué regiones del Perú estarán más afectadas por la alerta naranja del Senamhi?

La alerta naranja del Senamhi comenzará a las 10:00 a. m. del miércoles y se extenderá hasta la medianoche del día siguiente. En Lima, las provincias más afectadas serán Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. A nivel nacional, las regiones más afectadas por este fenómeno serán:

  • Áncash
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Tacna

PUEDES VER: Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

lr.pe

Pronóstico de temperaturas y vientos para el 27 y 28 de agosto

El miércoles 27 de agosto, se prevén temperaturas máximas de 24 °C a 32 °C en la sierra norte, de 23 °C a 30 °C en la sierra centro y de 20 °C a 29 °C en la sierra sur. Además, se esperan vientos de hasta 40 km/h en la sierra norte, especialmente en Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

El jueves 28 de agosto, las temperaturas máximas se mantendrán entre 23 °C y 31 °C en la sierra norte, de 23 °C a 30 °C en la sierra centro y de 20 °C a 29 °C en la sierra sur. Los vientos también alcanzarán velocidades cercanas a 40 km/h en la sierra norte.

Senamhi alerta vientos fuertes en costa y sierra sur del Perú

El Senamhi advirtió que desde el lunes 25 de agosto se registrarán vientos de moderada a fuerte intensidad en la costa y la sierra sur del país, con ráfagas que alcanzarán hasta 50 km/h. Se esperan además llovizna, niebla y reducción de visibilidad en zonas afectadas, incluyendo Lima, Arequipa, La Libertad, Ica, Cusco, Puno y Tacna.

El Indeci recomendó a la población tomar precauciones, como asegurar techos y ventanas, reforzar estructuras y mantenerse alejados de objetos peligrosos. También aconseja usar ropa abrigadora, amarrar embarcaciones y acudir a centros de salud si se presentan problemas respiratorios o alergias.

