Sociedad

Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa en Pataz, denuncia la empresa

La Minera Poderosa denunció que la empresa Cateos Alex estaría intentando tomar el área de operación de la compañía de manera "ilegal", debido a que no está autorizada para explotar el área.

Minera La Poderosa
Minera La Poderosa | Foto: composición LR | difusión

La Minera Poderosa emitió un comunicado en el que señala que la empresa Cateos Alex E.I.R.L. y familiares vinculados intentaron tomar por la fuerza parte de la zona de operación de la compañía, en Pataz. Asimismo, indicó que esta corporación sería conformada por mineros ilegales, debido a que no contaría con una autorización para realizar "labores de explotación en el área".

"Actualmente opera de forma ilegal dentro de un territorio en el que solo está autorizada a realizar actividad minera Poderosa y aquellas personas o empresas con las que haya suscrito contratos de explotación. Dicho sector constituye una parte estratégica de la zona de operación de Poderosa y está actualmente en producción", se lee en el documento.

Además, precisa que Poderosa opera formalmente en esta zona desde hace casi 30 años y que el plan de minado ha sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y un Estudio de Impacto Ambiental vigente desde 1997. En ese sentido, aclara que cualquier actividad realizada por terceros sin autorización de la Poderosa responde a una operación ilegal.

"Si bien representantes de Cateos Alex E.I.R.L. han expresado que operan de manera formal, ello es falso porque no cuentan con contrato de explotación", añadió.

Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa, según empresa

La empresa La Poderosa indicó que este intento de ocupación ilegal "no es un hecho aislado", debido a que desde el 2019 se han presentado diversas denuncias por minería ilegal en Pataz. Entre ellas se encuentran los procesos en contra de personas naturales que pertenecerían al mismo grupo familiar que opera bajo la fachada de Cateos Alex E.I.R.L.

"Poderosa ha impulsado que muchas de estas personas y empresas, que realizan actividades de minería ilegal dentro de su concesión, sean excluidos del REINFO. Actualmente, estas mismas personas utilizan Cateos Alex E. I. R. L. como fachada para aparentar una formalidad que no poseen", señaló.

Asimismo, reveló que en julio de 2025 solicitó la exclusión del Reinfo de Cateos Alex E.I.R.L. y que, actualmente, se encuentra a la espera de la resolución. En esa línea, aclaró que contar con un Reinfo vigente no habilita a una compañía o persona natural a operar en cualquier lugar a su elección.

"Para realizar actividades mineras legales, es indispensable contar con la autorización expresa del titular de la concesión, especialmente cuando se pretende operar en el núcleo mismo de su zona de minado", expuso.

También, señaló que Poderosa mantiene un contrato vigente con el Sr. Luis Javier Chacón Centurión, quien se encuentra legalmente facultado para operar en su concesión. Por último, se manifestó en contra de el Reinfo y señaló que este padrón del Ministerio de Energía y Minas (Minem) se ha convertido en un "escudo para intereses que atentan contra la minería legal en el Perú".

