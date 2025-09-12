Sunat intervino oro de la minería ilegal por más de 53 millones de soles

Sunat intensifica control sobre las exportaciones de recursos minerales. | Policía Nacional del Perú | Difusión - PNP

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) intervino 68.6 kg de mineral aurífero durante el primer semestre del presente año, valorizado en 53.5 millones de soles, que pretendía ser extraído del territorio nacional utilizando el régimen aduanero de exportación definitiva.

Esto se dio en el marco de sus acciones de control aduanero y lucha contra los delitos vinculados a la minería ilegal.

Este monto representa un incremento de 20% en relación con lo intervenido en similar periodo del año pasado, y refleja un mayor combate contra la minería ilegal.

Asimismo, desde el año 2021 a agosto último, las acciones articuladas desplegadas en la lucha contra este ilícito han permitido la incautación por parte del Ministerio Público de un total de 797 kg de material aurífero, con un valor que supera los 202 millones de soles.

Estas incautaciones por las fiscalías se sustentan en la inexistencia o incongruencia de diversa información que respalde el origen legal de la mercancía.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la SUNAT, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, entidades que articulan esfuerzos permanentes para combatir la minería ilegal, actividad que no solo genera graves perjuicios al medio ambiente, sino que también financia redes de crimen organizado que afectan la seguridad y la economía del país.

La SUNAT precisó que intensifica el control sobre las exportaciones de recursos minerales, en línea con la Ley General de Aduanas (DL N° 1053), Ley de los Delitos Aduaneros (Ley N° 28008) y la normatividad vigente.