HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Sunat intervino oro de la minería ilegal por más de 53 millones de soles

Monto millonario es un incremento de 20% en relación con lo intervenido en similar periodo del año pasado. Lucha contra minería ilegal no debe parar.

Sunat intensifica control sobre las exportaciones de recursos minerales.
Sunat intensifica control sobre las exportaciones de recursos minerales. | Policía Nacional del Perú | Difusión - PNP

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) intervino 68.6 kg de mineral aurífero durante el primer semestre del presente año, valorizado en 53.5 millones de soles, que pretendía ser extraído del territorio nacional utilizando el régimen aduanero de exportación definitiva.

Esto se dio en el marco de sus acciones de control aduanero y lucha contra los delitos vinculados a la minería ilegal.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Enfrentamientos entre mineros ilegales y miembros del Ejército deja tres suboficiales heridos en Pataz

lr.pe

Este monto representa un incremento de 20% en relación con lo intervenido en similar periodo del año pasado, y refleja un mayor combate contra la minería ilegal.

Asimismo, desde el año 2021 a agosto último, las acciones articuladas desplegadas en la lucha contra este ilícito han permitido la incautación por parte del Ministerio Público de un total de 797 kg de material aurífero, con un valor que supera los 202 millones de soles.

Estas incautaciones por las fiscalías se sustentan en la inexistencia o incongruencia de diversa información que respalde el origen legal de la mercancía.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la SUNAT, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, entidades que articulan esfuerzos permanentes para combatir la minería ilegal, actividad que no solo genera graves perjuicios al medio ambiente, sino que también financia redes de crimen organizado que afectan la seguridad y la economía del país.

La SUNAT precisó que intensifica el control sobre las exportaciones de recursos minerales, en línea con la Ley General de Aduanas (DL N° 1053), Ley de los Delitos Aduaneros (Ley N° 28008) y la normatividad vigente.

Notas relacionadas
Trujillo: Autores de atentado confiesan que los contrataron por S/200 para dejar explosivos

Trujillo: Autores de atentado confiesan que los contrataron por S/200 para dejar explosivos

LEER MÁS
Loreto: Comunidades del Putumayo con altos niveles de mercurio por minería ilegal

Loreto: Comunidades del Putumayo con altos niveles de mercurio por minería ilegal

LEER MÁS
Enfrentamientos entre mineros ilegales y miembros del Ejército deja tres suboficiales heridos en Pataz

Enfrentamientos entre mineros ilegales y miembros del Ejército deja tres suboficiales heridos en Pataz

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

LEER MÁS
Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

LEER MÁS
Cierran tramos de la avenida Universitaria por construcción de la Vía Expresa Norte: conoce los desvíos

Cierran tramos de la avenida Universitaria por construcción de la Vía Expresa Norte: conoce los desvíos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los derechos humanos como brújula en la tormenta política, por Eliana Carlin

Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Sociedad

Hallan nuevos alimentos en mal estado de Wasi Mikuna en jardín de niños de Condorcanqui

De Carabayllo a la Universidad de Oxford: peruano revoluciona las resonancias magnéticas con el uso de la inteligencia artificial

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Carlincatura cuestiona contratación masiva de Renovación Popular en la gestión de municipal de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota