Sociedad

Decenas de comerciantes del mercado La Parada protestan contra López Aliaga en centro histórico por 'intento' de desalojo

Los manifestantes, agrupados en la Asociación "Señor de los Milagros", reclaman que la gestión de la Municipalidad de LIma incumple promesas, pese a que lo apoyaron durante su campaña.

Comerciantes de La Parada marchan contra Rafael López Aliaga. / Foto: Marco Cotrina

En horas de la mañana del jueves, cientos de comerciantes del Mercado Minorista N.º 1 de La Parada tomaron las calles del Centro de Lima para protestar contra las medidas impulsadas por la Municipalidad de Lima (MML) en el marco de la aplicación de la Ley de Privatización N.º 26569 en beneficio del Gobierno. Los manifestantes acusan al alcalde Rafael López Aliaga de incumplir sus promesas y de promover un proceso de remodelación que, según denuncian, podría desembocar en desalojos arbitrarios.

De acuerdo con la Asociación de Comerciantes “Señor de los Milagros”, que agrupa a más de 1.500 negociantes, el plan de la comuna capitalina pone en riesgo la estabilidad de más de 2.000 personas, quienes, junto con sus familias, podrían perder su fuente de sustento diario.

Comerciantes protestan contra la MML. Foto: Marco Cotrina

Municipalidad de Lima desalojaría a comerciantes de sus puestos

Durante la manifestación, Ronald Amaro Silva, representante del Mercado Minorista N.º 1, aseguró que los comerciantes serán desalojados de algunos espacios de manera arbitraria. El vocero acusó a la actual gestión municipal de impulsar contratos “lesivos” que obligarían a los negociantes a abandonar sus puestos tras un periodo determinado.

“Parece que lo están asesorando de mala forma porque hay leyes que no se estarían aplicando. Nosotros somos posesionarios de este mercado desde hace más de 80 años. Sin embargo, Aliaga ha iniciado un proyecto donde nos está desalojando a todos”, expresó Amaro Silva a La República.

El dirigente recordó que los comerciantes apoyaron al alcalde desde el inicio de su campaña, bajo la promesa de modernizar el mercado en conjunto con la directiva. “Nos ha prometido un mercado nuevo junto a su gente, pero en ningún momento lo ha hecho. Ahora parece que nos ha dejado desprotegidos”, lamentó.

La nulidad del acuerdo municipal

Amaro Silva adelantó que su gremio presentará un documento formal para exigir la nulidad del acuerdo de consejo, que autoriza la venta de puertos y locales del Mercado Minorista. Según explicó, esta decisión desconoce los derechos de los comerciantes, quienes han permanecido por décadas en el lugar.

“El alcalde nunca ha aceptado reuniones conmigo. Queremos que nos escuche y que anule este acuerdo que nos afecta directamente. Serían más de 2000 comerciantes los perjudicados y miles de familias que se quedarían sin el sustento básico”, sostuvo el vocero.

Manifestantes pasan por el Centro de Lima. Foto: Marco Cotrina

Un reclamo con sustento legal

La abogada Mónica Yaya, representante legal de los manifestantes, respaldó la protesta y sostuvo que el pedido de los comerciantes es legítimo. Según indicó, la Ley de Privatización N.º 26569 establece que los ocupantes de mercados de abasto deben tener prioridad en los procesos de compra o transferencia de locales.

Señaló que el Estado no puede pasar por encima de quienes han sostenido durante años la actividad comercial en estos espacios. No se trata de un favor, se trata de derechos adquiridos. Lo que está ocurriendo es un abuso de autoridad.

Por otro lado, se cuestionó los precios que maneja la Municipalidad de Lima en el proceso de venta de lotes, asegurando que se han inflado de manera desproporcionada. “Estamos hablando de valores que superan los siete millones de dólares por metro cuadrado, lo cual es inviable para cualquier comerciante. Esto parece más un negocio para la alcaldía que un plan de modernización”, agregó Yaya.

¿Qué dice la Ley de Privatización?

El conflicto del Mercado Minorista N.º 1 de La Parada se enmarca en la Ley de Privatización N.º 26569, promulgada en 1996. Esta norma abrió la puerta a la transferencia de empresas y activos estatales al sector privado, incluyendo los mercados de abasto considerados patrimonio municipal.

En Lima, la aplicación de esta ley ha estado acompañada de tensiones recurrentes. Comerciantes de distintos mercados han denunciado que la MML impulsa proyectos de remodelación o reubicación sin garantizar procesos transparentes ni instalar mesas técnicas de diálogo.

El Mercado Minorista N.º 1 de La Parada no es solo un espacio de intercambio comercial. Con más de ocho décadas de funcionamiento, constituye un punto estratégico de abastecimiento para Lima Metropolitana. En sus pasillos circulan a diario toneladas de alimentos y productos básicos que llegan a diversos distritos de la capital.

Cabe recordar que no es la primera vez que los comerciantes de La Parada salen a protestar. El pasado mes de agosto realizaron una movilización por los mismos motivos, exigiendo que se instale una mesa técnica de diálogo que hasta la fecha no se concreta. Al cierre de la nota, La República se contactó con la MML, pero mencionaron que no tenían ningún descargo.

