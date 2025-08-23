Accidente en Vía de Evitamiento: poste cae a la altura de Acho y genera congestión vehicular

Un accidente en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Acho, entre los distritos del Rímac y Cercado de Lima, ha generado gran congestión de vehículos, entre combis y autos particulares, en la carretera con dirección de norte a sur.

Un tráiler sufrió un despiste e impacto contra el alumbrado público. La Policía de Tránsito permanece en la zona brindando resguardo a los afectados por el incidente ocurrido la tarde del 23 de agosto. Hasta el momento, el hecho solo ha dejado daños materiales.

Desvían tráfico por puente Caquetá tras accidente en vía de Evitamiento.

Numerosos vehículos, entre ellos buses de transporte público, autos particulares y camiones de carga pesada, permanecen varados hasta que el poste sea retirado. En tanto, a través de su cuenta de X, la subsidiaria Lima expresa, que está encargada de operar la vía expresa Línea Amarilla y la vía de Evitamiento, ha confirmado que se ha procedido con el cierre y el desvío del tránsito por el puente Caquetá.

Los pasajeros, incluyendo menores de edad, han tenido que descender de las unidades y caminar por la vía. Muchos de ellos se vieron obligados a cruzar por encima del poste para acceder al otro lado de la carretera.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

