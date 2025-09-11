HOYSuscripcion LR Focus

Sueldo de practicantes profesionales en Perú disminuye hasta un 19% en 2025, según estudio

En cuanto a la modalidad de trabajo, el 83% lo hace de manera híbrida, mientras que solo el 15% lo hace de forma presencial, según el estudio Best Internship Experiences (BIE).

Disminuye sueldo de jóvenes practicantes profesionales en Perú. Foto: Difusión
El mercado laboral peruano enfrenta nuevos desafíos en 2025, y las prácticas profesionales, un paso fundamental para los jóvenes en su inserción laboral, no son ajenas a esta realidad. Según el estudio Best Internship Experiences (BIE) Perú 2025, se ha registrado una disminución en los sueldos de los practicantes profesionales en comparación con el año anterior. Esta reducción, que varía entre el 8% y el 19%, refleja las dificultades económicas del país y sus efectos en las políticas salariales de diversas industrias.

El informe revela que el sueldo promedio de un practicante profesional en Perú oscila entre los 1,354 y los 1,428 soles mensuales, dependiendo del sector y la empresa. Sin embargo, los sectores más afectados son los de Banca, Seguros y Consumo Masivo, con bajas significativas en sus remuneraciones. El sector bancario, por ejemplo, vio una caída del 19.2%, pasando de 1.500 soles en 2024 a 1.212 soles en 2025. Por su parte, el sector de Seguros experimentó una reducción del 9.8%, mientras que Consumo Masivo disminuyó un 8.4%.

A pesar de estas caídas, otros sectores como Tecnología y Minería mantienen una estabilidad salarial, con la tecnología experimentando una ligera disminución de 1,456 soles a 1,447 soles, y Minería, el sector mejor remunerado, manteniendo los 1,550 soles.

Sofía Giraudo, Chief Sales Officer y Cofundadora de FirstJob, señala que esta baja salarial podría ser una consecuencia de las restricciones presupuestarias generadas por un entorno económico más complejo. Sin embargo, asegura que las empresas que logren mantener condiciones competitivas, ofreciendo desarrollo profesional y reconocimiento, seguirán siendo atractivas para los jóvenes talentos.

En cuanto a las modalidades de trabajo, un 83% de los practicantes trabaja bajo un modelo híbrido, mientras que solo un 15% realiza su labor de manera presencial. Además, el 60% de los practicantes tiene libertad en el código de vestimenta, mientras que el 40% debe seguir un estilo casual. En términos de beneficios, un 65% de las empresas ofrece comedor para los practicantes, mientras que solo un 17% les asigna un monto mensual para alimentación.

