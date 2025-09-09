Beca 18 ya empezó su convocatoria para este 2026 | Composición LR | Agencia Andina

Beca 18, el programa de Pronabec adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), lanzó las bases para su convocatoria 2026 este viernes 5 de setiembre. Este concurso público busca otorgar hasta 20,000 becas a jóvenes con alto rendimiento académico que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad social o condiciones especiales, con el fin de facilitar su acceso a estudios profesionales superiores.

Beca 18 es una iniciativa de Pronabec que financia estudios superiores para jóvenes peruanos destacados académicamente y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. El beneficio cubre el costo total de una carrera técnica o universitaria en instituciones públicas o privadas del país.

Beca 18 convocatoria 2026: puntajes

La evaluación para la Beca 18 se basa en dos grandes conceptos: Alto Rendimiento y Condiciones Priorizables, que a su vez incluyen varios criterios con puntajes específicos Es necesario indicar que este cuadro no comprende el puntaje para la modalidad Beca Hijo de Docente

A. Alto Rendimiento

Examen Nacional de Preselección (ENP)

Puntaje: Resultado final obtenido en el ENP

Puntaje máximo: 120 puntos

B. Condiciones Priorizables

Puntaje máximo total: 40 puntos

Clasificación SISFOH

Pobreza extrema (PE): 5 puntos

Pobreza (P): 2 puntos

Puntaje máximo: 5 puntos

Tasa de transición inmediata a la Educación Superior según departamento de conclusión de la educación básica del participante (T)

Quintil 1: 10 puntos

Quintil 2: 7 puntos

Quintil 3: 5 puntos

Quintil 4: 2 puntos

Puntaje máximo: 10 puntos

Participación en Actividades Extracurriculares

Concurso Escolar Nacional: 1°, 2° o 3° puesto en Etapa Nacional; Concurso Escolar Internacional: participación (CE): 5 puntos

Participación en Etapa Nacional en Concursos Escolares Nacionales (CEP): 2 puntos

Juegos Deportivos Escolares: 1°, 2° o 3° puesto en Etapa Nacional (JD): 5 puntos

Participación en Etapa Nacional en Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDP): 2 puntos

Puntaje máximo: 5 puntos

Otras condiciones priorizables

Discapacidad (D): 5 puntos

Bomberos activos e hijos de bomberos (B): 5 puntos

Voluntarios reconocidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (V): 5 puntos

Pertenencia a Comunidad Nativa Amazónica, Campesina o Pueblo Afroperuano (IA): 5 puntos

Población expuesta a metales pesados u otras sustancias químicas (PEM): 5 puntos

Población beneficiaria de la Ley N° 31405 (protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad) (OR): 5 puntos

Desprotección familiar (DF): 5 puntos

Agente Comunitario de Salud (ACS): 5 puntos

Puntaje máximo: 15 puntos

Priorización por lengua originaria

Hablante de lengua de primera prioridad: 10 puntos

Hablante de lengua de segunda prioridad: 5 puntos

Puntaje máximo: 10 puntos

Beca 18, convocatoria 2026: cronograma

El proceso de postulación para Beca 18 se realizará en dos fases, ambas virtuales y sin costo: la etapa de preselección, que tendrá lugar entre septiembre y diciembre de 2025, y la etapa de selección, que comenzará en 2026. A continuación, se detalla el cronograma en ambas etapas.

Etapa de Preselección:

Fases y Actividades Fecha inicio Fecha fin Fase de inscripción para la Preselección 08/09/2025 05/10/2025

(hasta las 23:59:59) Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba resultados de la Fase de Validación de la inscripción para la Preselección 04/11/2025 04/11/2025 Examen Nacional de Preselección 16/11/2025 16/11/2025 Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba la Lista de Preseleccionados 22/12/2025 22/12/2025

Etapa de Selección:

Fases y Actividades (Primer momento) Fecha inicio Fecha fin Fase de Postulación para la Selección 23/12/2025 17/02/2026

(hasta las 23:59:59 horas) Fase de Asignación de Puntajes y Selección 04/03/2026 12/03/2026 Publicación de Resolución Jefatural que aprueba la Lista de Seleccionados 13/03/2026 13/03/2026 Fase de Aceptación de la Beca 13/03/2026 20/03/2026 Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba Lista de Becarios A partir del 16/03/2026

Fases y Actividades (Segundo momento) Fecha inicio Fecha fin Fase de Postulación para la Selección 16/03/2026 07/05/2026

(hasta las 23:59:59 horas) Fase de Asignación de Puntajes y Selección 25/05/2026 02/06/2026 Publicación de Resolución Jefatural que aprueba la Lista de Seleccionados 03/06/2026 03/06/2026 Fase de Aceptación de la Beca 03/06/2026 10/06/2026 Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba Lista de Becarios A partir del 08/06/2026 ﻿

¿Cuáles son las 'fijas' de Beca18?

Pronabec puso a disposición de los interesados una recopilación de los exámenes emitidos los años 2023, 2024 y 2025 cada uno con 60 preguntas y sus solucionarios; así como un libro digital de apoyo. Ambos materiales se pueden encontrar en la web oficial del concurso y son completamente gratuitos. Además, pueden descargarse en formato PDF y resolverse sin conexión a Internet.

Según el Minedu, estos modelos son similares a la prueba oficial de este año, por lo que los postulantes pueden practicar en condiciones reales, familiarizarse con el formato y evaluar su desempeño para detectar fortalezas y áreas de mejora.

Beneficios de los ganadores a Beca 18

Beca 18 es una beca integral; es decir, cubre los costos académicos y no académicos de los ganadores, según corresponda.

Costos académicos:

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula

Pensiones de estudios

Obtención del grado, título y/o equivalente

Idioma inglés (Solo para estudios universitarios, cuando no forme parte de la malla curricular, a partir del segundo año de estudios)

Costos no académicos:

Alimentación

Alimentación

Alojamiento

Materiales de estudio, vestimenta y/o uniformes *

Movilidad local

Útiles de escritorio *

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza *

Transporte interprovincial *

Los beneficios marcados con asterisco no aplican a la modalidad Hijos de Docentes.

