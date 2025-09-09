Pronabec Beca-18 convocatoria 2026: puntajes, cronograma, las 'fijas' y beneficios del programa de Minedu
Pronabec anunció las bases de la convocatoria 2026 de Beca 18, que ofrecerá hasta 20.000 becas para jóvenes en situación de vulnerabilidad y con alto rendimiento académico.
Beca 18, el programa de Pronabec adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), lanzó las bases para su convocatoria 2026 este viernes 5 de setiembre. Este concurso público busca otorgar hasta 20,000 becas a jóvenes con alto rendimiento académico que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad social o condiciones especiales, con el fin de facilitar su acceso a estudios profesionales superiores.
Beca 18 es una iniciativa de Pronabec que financia estudios superiores para jóvenes peruanos destacados académicamente y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. El beneficio cubre el costo total de una carrera técnica o universitaria en instituciones públicas o privadas del país.
Beca 18 convocatoria 2026: puntajes
La evaluación para la Beca 18 se basa en dos grandes conceptos: Alto Rendimiento y Condiciones Priorizables, que a su vez incluyen varios criterios con puntajes específicos Es necesario indicar que este cuadro no comprende el puntaje para la modalidad Beca Hijo de Docente
A. Alto Rendimiento
Examen Nacional de Preselección (ENP)
- Puntaje: Resultado final obtenido en el ENP
- Puntaje máximo: 120 puntos
B. Condiciones Priorizables
Puntaje máximo total: 40 puntos
Clasificación SISFOH
- Pobreza extrema (PE): 5 puntos
- Pobreza (P): 2 puntos
- Puntaje máximo: 5 puntos
Tasa de transición inmediata a la Educación Superior según departamento de conclusión de la educación básica del participante (T)
- Quintil 1: 10 puntos
- Quintil 2: 7 puntos
- Quintil 3: 5 puntos
- Quintil 4: 2 puntos
Puntaje máximo: 10 puntos
Participación en Actividades Extracurriculares
- Concurso Escolar Nacional: 1°, 2° o 3° puesto en Etapa Nacional; Concurso Escolar Internacional: participación (CE): 5 puntos
- Participación en Etapa Nacional en Concursos Escolares Nacionales (CEP): 2 puntos
- Juegos Deportivos Escolares: 1°, 2° o 3° puesto en Etapa Nacional (JD): 5 puntos
- Participación en Etapa Nacional en Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDP): 2 puntos
Puntaje máximo: 5 puntos
Otras condiciones priorizables
- Discapacidad (D): 5 puntos
- Bomberos activos e hijos de bomberos (B): 5 puntos
- Voluntarios reconocidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (V): 5 puntos
- Pertenencia a Comunidad Nativa Amazónica, Campesina o Pueblo Afroperuano (IA): 5 puntos
- Población expuesta a metales pesados u otras sustancias químicas (PEM): 5 puntos
- Población beneficiaria de la Ley N° 31405 (protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad) (OR): 5 puntos
- Desprotección familiar (DF): 5 puntos
- Agente Comunitario de Salud (ACS): 5 puntos
Puntaje máximo: 15 puntos
Priorización por lengua originaria
- Hablante de lengua de primera prioridad: 10 puntos
- Hablante de lengua de segunda prioridad: 5 puntos
Puntaje máximo: 10 puntos
Beca 18, convocatoria 2026: cronograma
El proceso de postulación para Beca 18 se realizará en dos fases, ambas virtuales y sin costo: la etapa de preselección, que tendrá lugar entre septiembre y diciembre de 2025, y la etapa de selección, que comenzará en 2026. A continuación, se detalla el cronograma en ambas etapas.
Etapa de Preselección:
|Fases y Actividades
|Fecha inicio
|Fecha fin
|Fase de inscripción para la Preselección
|08/09/2025
|05/10/2025
(hasta las 23:59:59)
|Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba resultados de la Fase de Validación de la inscripción para la Preselección
|04/11/2025
|04/11/2025
|Examen Nacional de Preselección
|16/11/2025
|16/11/2025
|Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba la Lista de Preseleccionados
|22/12/2025
|22/12/2025
Etapa de Selección:
|Fases y Actividades (Primer momento)
|Fecha inicio
|Fecha fin
|Fase de Postulación para la Selección
|23/12/2025
|17/02/2026
(hasta las 23:59:59 horas)
|Fase de Asignación de Puntajes y Selección
|04/03/2026
|12/03/2026
|Publicación de Resolución Jefatural que aprueba la Lista de Seleccionados
|13/03/2026
|13/03/2026
|Fase de Aceptación de la Beca
|13/03/2026
|20/03/2026
|Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba Lista de Becarios
|A partir del 16/03/2026
|Fases y Actividades (Segundo momento)
|Fecha inicio
|Fecha fin
|Fase de Postulación para la Selección
|16/03/2026
|07/05/2026
(hasta las 23:59:59 horas)
|Fase de Asignación de Puntajes y Selección
|25/05/2026
|02/06/2026
|Publicación de Resolución Jefatural que aprueba la Lista de Seleccionados
|03/06/2026
|03/06/2026
|Fase de Aceptación de la Beca
|03/06/2026
|10/06/2026
|Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba Lista de Becarios
|A partir del 08/06/2026
|
¿Cuáles son las 'fijas' de Beca18?
Pronabec puso a disposición de los interesados una recopilación de los exámenes emitidos los años 2023, 2024 y 2025 cada uno con 60 preguntas y sus solucionarios; así como un libro digital de apoyo. Ambos materiales se pueden encontrar en la web oficial del concurso y son completamente gratuitos. Además, pueden descargarse en formato PDF y resolverse sin conexión a Internet.
Según el Minedu, estos modelos son similares a la prueba oficial de este año, por lo que los postulantes pueden practicar en condiciones reales, familiarizarse con el formato y evaluar su desempeño para detectar fortalezas y áreas de mejora.
Beneficios de los ganadores a Beca 18
Beca 18 es una beca integral; es decir, cubre los costos académicos y no académicos de los ganadores, según corresponda.
Costos académicos:
- Costo de examen o carpeta de admisión
- Matrícula
- Pensiones de estudios
- Obtención del grado, título y/o equivalente
- Idioma inglés (Solo para estudios universitarios, cuando no forme parte de la malla curricular, a partir del segundo año de estudios)
Costos no académicos:
- Alimentación
- Alojamiento
- Materiales de estudio, vestimenta y/o uniformes *
- Movilidad local
- Útiles de escritorio *
- Computadora portátil o equipo de similar naturaleza *
- Transporte interprovincial *
Los beneficios marcados con asterisco no aplican a la modalidad Hijos de Docentes.
