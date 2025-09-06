HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Cuándo inicia proceso de inscripción para Beca 18? Sepa los requisitos y modalidades

Los ganadores de las becas del Pronabec tendrán la cobertura económica de sus gastos académicos y no académicos durante toda su formación profesional.

Postulantes de Beca 18 podrán inscribirse desde este lunes 8 de setiembre.
Postulantes de Beca 18 podrán inscribirse desde este lunes 8 de setiembre. | Composición Wapa

Los jóvenes de escasos recursos tienen una nueva oportunidad para estudiar gracias al financiamiento del Estado. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dio a conocer que este lunes 8 de setiembre empieza la inscripción- a través de la página web de la institución- para rendir el Examen Nacional de Preselección 2026.

Este será el principal filtro de Beca 18-2026 que, posteriormente, permitirá estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado.

Beneficios de la beca

Los ganadores de las becas tendrán la cobertura económica de sus gastos académicos y no académicos durante toda su formación profesional: examen o carpeta de admisión; matrícula; pensión de estudios; nivelación académica (si es parte de la malla curricular); obtención del grado, título y/o equivalente; alimentación; alojamiento; y movilidad local.

También se financiará el idioma inglés, materiales de estudios, vestimenta y/o uniforme, transporte interprovincial y otros.

Asimismo, recibirán un acompañamiento socioemocional y de bienestar, así como apoyo en empleabilidad, para garantizar la culminación de sus estudios y una mejor inserción laboral.

En Beca 18-2026 podrán participar los escolares del último grado del nivel secundaria o egresados del colegio que hayan alcanzado un buen o alto rendimiento académico. Además, deben vivir en alguna condición de vulnerabilidad o situación especial establecida en sus 10 modalidades.

Requisitos

  • Tener nacionalidad peruana
  • Tener menos de 22 años de edad, para las modalidades Ordinaria, Protección, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes, y hasta 30 años para modalidad Fuerzas Armadas. No hay límite de edad para las modalidades Repared, CNA, PA y EIB, así como para las personas con discapacidad.
  • Estar cursando el último grado o haber culminado la secundaria de la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial. Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación.
  • Para la modalidad Ordinaria, se debe haber egresado como máximo en los 3 años anteriores al año de la publicación de la norma técnica (entre 2022 y 2024), con excepción de las personas que acrediten discapacidad.
  • Acreditar buen o alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de la secundaria, según modalidad: Ordinaria, Huallaga, Vrae e Hijos de Docentes: tercio superior. Asimismo, EIB, Protección, CNA, PA y FF.AA.: medio superior. En tanto, Repared: nota mínima de 12.
  • Acreditar condición de vulnerabilidad o situación especial, de acuerdo a cada modalidad.
  • Presentar las declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Inscripción.

Modalidades

Las modalidades son Ordinaria, para quienes acrediten la condición de pobreza y pobreza extrema, según el Sisfoh.; Vraem, para quienes estudiaron en secundaria en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; Huallaga, para quienes estudiaron en dicha zona; Protección, para quienes durante su adolescencia estuvieron bajo tutela del Estado; Fuerzas Armadas (FF. AA.), para los licenciados del Servicio Militar Voluntario con un periodo mínimo de 12 meses; Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) para los pertenecientes a una comunidad nativa amazónica registrada en el Ministerio de Cultura u otras bases de datos.

También se tiene a la modalidad Pueblo Afroperuano (PA) para los pertenecientes a una organización representativa afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura; Repared, para las víctimas, o familiares directos, de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000; EIB, para quienes dominen una de las 49 lenguas originarias priorizadas en el proceso y deseen estudiar la carrera en Educación Intercultural Bilingüe; e Hijos de Docentes, dirigido a los hijos de los maestros de la Carrera Pública Magisterial.

Las personas con discapacidad no tienen límite de edad y reciben puntaje adicional. El detalle completo de los requisitos y los documentos a presentar figura en la norma técnica publicada el 5 de setiembre en la web de Beca 18-2026: www.pronabec.gob.pe/beca-18

