Crédito Maestría: este 15 de agosto vence postulación para financiar un posgrado sin tope y con tasa preferencial

Fecha máxima para postular a un préstamo para estudiar un posgrado es el 15 de agosto.

Este año, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) amplió su cartera de préstamos educativos al incorporar en su portafolio el crédito Maestría para brindar apoyo económico a quienes opten por estudiar una carrera de posgrado.

El préstamo tiene una tasa preferencial de apenas 4,04%, muy por debajo de lo que cobra la banca privada, y ayuda a financiar la matrícula y pensiones de una maestría en las universidades públicas del país.

Según precisó la entidad del Minedu a La República, "no existe un tope de financiamiento", habida cuenta que dependerá del monto que requiera el estudiante para pagar su maestría. De acuerdo a una evaluación de programas en las universidades públicas del país, la maestría más cara de la lista alcanza aproximadamente los S/30.000.

Además de la baja tasa de interés, otra de las fortalezas del concurso es que permite al beneficiario pagar el capital del préstamo recién al culminar sus estudios de maestría y por un plazo de hasta cuatro años. Durante su etapa de estudios solo pagará aproximadamente S/50 mensual, que corresponde a los intereses y al seguro de desgravamen.

Para esta primera convocatoria del Crédito Maestría, serán 100 los beneficiarios para un radar de 36 universidades públicas elegibles con más de 1.100 programas en ocho áreas académicas como Ciencias, Económicas y Empresariales; Educación; Ciencias Sociales y Humanidades; Arquitectura, Construcción y Decoración; Arte y Diseño; Ciencias de la Comunicación; Ciencias Naturales, y Ciencias Exactas.

Requisitos para acceder a un préstamo para maestría

El Crédito Maestría está dirigido a profesionales con alto rendimiento académico que deseen iniciar o continuar sus estudios de maestría. Por ello, uno de los requisitos es tener al menos dos años de experiencia laboral contados a partir de la obtención del bachiller y certificar como mínimo el tercio superior en estudios de pregrado, ya sea de universidad pública o privada.

Si el postulante está por iniciar los estudios de maestría, debe contar con la carta de aceptación definitiva de una universidad pública elegible. En caso, esté cursando máximo hasta el segundo ciclo de su estudio, debe presentar la ficha de matrícula.

Para ser admitido en el crédito, también debe sustentar insuficientes recursos económicos que dificultan el financiamiento de estudios de posgrado. Es decir, el ingreso bruto promedio mensual de su hogar debe ser igual o menor a S/7.910, acreditados con boletas de pago o recibos por honorarios.

Además, es necesario contar con un garante que, en caso de incumplimiento de pago del beneficiario, asumirá ese compromiso. Este debe ser menor de 70 años, tener residencia permanente en el país, no tener vínculo conyugal con el postulante, entre otros requisitos establecidos.

Tanto el beneficiario como el garante, no deben tener calificación negativa en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Simulación de cuota a pagar

En anterior diálogo con La República, la directora de Pronabec, Alexandra Ames, adelantó a este diario que "también se encuentran evaluando ampliar el alcance de este tipo de crédito para estudios en el extranjero y también para créditos de doctorado".

En el caso del nuevo Crédito Maestría del Pronabec, según una simulación compartida a este diario, con un préstamo de S/18.000, el beneficiario pagaría una cuota aproximada de S/406 mensuales durante cuatro años, siempre después de terminada la maestría.

La postulación a la convocatoria culmina este viernes 15 de agosto. Los interesados pueden inscribirse, de manera virtual y gratuita, mediante la página web oficial del concurso aquí. El 22 de agosto se publicará la lista de seleccionados.

Los beneficiarios que paguen puntualmente sus intereses o cuotas del préstamo, acceden a un programa especial denominado "Club Estrella" que brinda promociones de descuento en 27 establecimientos comerciales.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp institucional 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.