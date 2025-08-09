HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

Lizeth Atoccsa agradeció a sus seguidores tras la polémica por comprarse un departamento y recordó a sus críticos que tales logros exigen sacrificio.

Lizeth Atoccsa instó a los interesados en la Beca 18 a no dejarse amedrentar por comentarios
Lizeth Atoccsa instó a los interesados en la Beca 18 a no dejarse amedrentar por comentarios | TikTok / YouTube | Composición LR

La tiktoker Lizeth Atoccsa agradeció, esta vez con un video más amplio, a los miles de seguidores que le brindaron su apoyo tras los ataques por comprarse un departamento al ser beneficiaria de la Beca 18. La joven de 22 años destacó que el episodio despertara el interés de más estudiantes en el programa y les aconsejó a no rendirse e ignorar las críticas destructivas.

El caso del nuevo departamento de Atoccsa generó polémica y llegó a ser comentado incluso por influencers de otros países, lo cual fue notado por la creadora de contenido. "Eso ya pasó, volví con la energía de siempre, no he hecho nada malo. Estoy muy feliz de poder compartir este logro con ustedes", destacó la estudiante de Ingeniería Industrial en la UPC.

PUEDES VER: Directora de Pronabec explica situación de tiktoker Lizeth Atoccsa con Beca 18: "Nuestro objetivo es que triunfe económicamente"

lr.pe

El contundente mensaje de Lizeth Atoccsa contra sus críticos

"Romper el ciclo incomoda. Hoy, después de años de estudio y trabajo, puedo vivir con lo mínimo que siempre soñé… y eso molesta a algunos. No me están castigando por mentir. Me están castigando por progresar. Este no es un descargo, es un recordatorio: Para la dignidad no se pide permiso. Y si tu crecimiento incomoda, significa que estás rompiendo patrones", fue el mensaje con que Atoccsa acompañó el video.

Mensaje de Lizeth Atoccsa a sus críticos por la compra del departamento. Foto: lizzeth.atoccsa / TikTok

Mensaje de Lizeth Atoccsa a sus críticos por la compra del departamento. Foto: lizzeth.atoccsa / TikTok

La influencer hizo un llamado de atención a quienes se oponen a que personas como ella sigan con la beca. "Entendí que (los críticos) nunca han postulado a una, o no sabían o es envidia pura. Que este sea un llamado para los jóvenes que tienen esas oportunidades, que independientemente que estudiemos también busquemos cosas que nos ayuden a progresar", manifestó.

PUEDES VER: Influencer Lizeth Atoccsa muestra el interior de su nuevo departamento tras recibir duras críticas en redes: "Ya tengo camita"

lr.pe

Asimismo, Atoccsa recordó la importancia de tener prioridades durante la vida universitaria: "Tenemos muchas distracciones, algunos gustitos, acaba de salir la cosa de moda, la fiesta, el campamento, el fin de semana. (...) Hay cosas que debemos priorizar si queremos cosas grandes, tenemos las mismas 24 horas y cada uno decide qué hacer con eso. Tener la beca no ha sido un regalo".

"No sean flojitos. Ahí está la diferencia entre los que lo logran y los que no. (...) No tengan miedo de recibir comentarios de gente que no los conoce. Yo me quedé con eso, estoy tranquila, no he hecho nada malo", puntualizó la tiktoker.

Notas relacionadas
Joven peruano sorprende a muchacha con serenata y es viral: “Perdóname, pe”

Joven peruano sorprende a muchacha con serenata y es viral: “Perdóname, pe”

LEER MÁS
Discoteca de Milenka Nolasco terminó abarrotada en su inauguración: streamers y tiktokers hicieron largas filas para alcanzar un box

Discoteca de Milenka Nolasco terminó abarrotada en su inauguración: streamers y tiktokers hicieron largas filas para alcanzar un box

LEER MÁS
Tiktoker Valentino sufre aparatosa caída durante competencia en EEG y fans se preocupan: "No juega, sobrevive"

Tiktoker Valentino sufre aparatosa caída durante competencia en EEG y fans se preocupan: "No juega, sobrevive"

LEER MÁS
Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

LEER MÁS
Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Buzo es captado cortando contenedor en el mar del Callao y redes estallan: “Ellos ya habrían sacado el Titanic”

Buzo es captado cortando contenedor en el mar del Callao y redes estallan: “Ellos ya habrían sacado el Titanic”

LEER MÁS
Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

LEER MÁS
Los únicos influencers peruanos que figuran entre los mejores creadores de contenido de Latinoamérica 2024, según Forbes

Los únicos influencers peruanos que figuran entre los mejores creadores de contenido de Latinoamérica 2024, según Forbes

LEER MÁS
Mujer usa bolsa para sostener su celular y ver videos mientras come en bus: "Exijo un tutorial", bromean usuarios

Mujer usa bolsa para sostener su celular y ver videos mientras come en bus: "Exijo un tutorial", bromean usuarios

LEER MÁS
Fuerte sismo sorprende a joven que hacía sentadillas en gimnasio: trató de evacuar, pero le dio un calambre

Fuerte sismo sorprende a joven que hacía sentadillas en gimnasio: trató de evacuar, pero le dio un calambre

LEER MÁS
En Twitter, hackean cuenta de Elejalder Godos y publican fotos pornográficas

En Twitter, hackean cuenta de Elejalder Godos y publican fotos pornográficas

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Tendencias

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota