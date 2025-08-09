Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

Lizeth Atoccsa instó a los interesados en la Beca 18 a no dejarse amedrentar por comentarios | TikTok / YouTube | Composición LR

La tiktoker Lizeth Atoccsa agradeció, esta vez con un video más amplio, a los miles de seguidores que le brindaron su apoyo tras los ataques por comprarse un departamento al ser beneficiaria de la Beca 18. La joven de 22 años destacó que el episodio despertara el interés de más estudiantes en el programa y les aconsejó a no rendirse e ignorar las críticas destructivas.

El caso del nuevo departamento de Atoccsa generó polémica y llegó a ser comentado incluso por influencers de otros países, lo cual fue notado por la creadora de contenido. "Eso ya pasó, volví con la energía de siempre, no he hecho nada malo. Estoy muy feliz de poder compartir este logro con ustedes", destacó la estudiante de Ingeniería Industrial en la UPC.

El contundente mensaje de Lizeth Atoccsa contra sus críticos

"Romper el ciclo incomoda. Hoy, después de años de estudio y trabajo, puedo vivir con lo mínimo que siempre soñé… y eso molesta a algunos. No me están castigando por mentir. Me están castigando por progresar. Este no es un descargo, es un recordatorio: Para la dignidad no se pide permiso. Y si tu crecimiento incomoda, significa que estás rompiendo patrones", fue el mensaje con que Atoccsa acompañó el video.

Mensaje de Lizeth Atoccsa a sus críticos por la compra del departamento. Foto: lizzeth.atoccsa / TikTok

La influencer hizo un llamado de atención a quienes se oponen a que personas como ella sigan con la beca. "Entendí que (los críticos) nunca han postulado a una, o no sabían o es envidia pura. Que este sea un llamado para los jóvenes que tienen esas oportunidades, que independientemente que estudiemos también busquemos cosas que nos ayuden a progresar", manifestó.

Asimismo, Atoccsa recordó la importancia de tener prioridades durante la vida universitaria: "Tenemos muchas distracciones, algunos gustitos, acaba de salir la cosa de moda, la fiesta, el campamento, el fin de semana. (...) Hay cosas que debemos priorizar si queremos cosas grandes, tenemos las mismas 24 horas y cada uno decide qué hacer con eso. Tener la beca no ha sido un regalo".

"No sean flojitos. Ahí está la diferencia entre los que lo logran y los que no. (...) No tengan miedo de recibir comentarios de gente que no los conoce. Yo me quedé con eso, estoy tranquila, no he hecho nada malo", puntualizó la tiktoker.