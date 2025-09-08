HOYSuscripcion LR Focus

Al menos 41 transportistas fueron asesinados por las extorsiones: choferes y cobradores trabajan bajo amenazas

Esta mañana, un conductor de la empresa Nueva América, que sería blanco de extorsiones, fue asesinado por falsos pasajeros en San Juan de Miraflores. Ante esta situación, Martín Ojeda alertó que diversas empresas de transporte pagan hasta S/ 78.000 mensuales en cupos.

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros. Foto: Kevinn García
Asesinan a chofer de la línea 'Nueva América' en SJM frente a pasajeros. Foto: Kevinn García

Los atentados contra los transportistas continúan con fuerza. Esta mañana, un conductor de la empresa Nueva América fue asesinado por falsos pasajeros en San Juan de Miraflores. Este crimen ocurrió en pleno recorrido, mientras se encontraba con usuarios a bordo. Lamentablemente, hasta la fecha se ha registrado 41 transportistas asesinados a causa de las extorsiones, según Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Ante esta situación, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, alertó que hay empresas que pagan hasta cinco cupos mensuales que suma alrededor de S/ 78,000, para evitar represalias.

PUEDES VER: Inseguridad afectaría imagen internacional del Perú: ataque alcanzó a diplomático sin una respuesta efectiva contra el crimen

lr.pe

Aumento de extorsiones

Un nuevo episodio de violencia se registró en San Juan de Miraflores, falsos pasajeros dispararon al menos tres veces contra el conductor de la empresa Nueva América mientras realizaba su recorrido habitual. El asesinato ocurrió solo días después de que otro vehículo de la misma empresa fuera atacado a balazos en circunstancias similares.

La Policía Nacional no descarta que ambos incidentes puedan estar vinculados a las mafias de extorsión que desde hace meses vienen amenazando a diversas empresas de transporte en Lima Metropolitana.

De acuerdo a Martín Valeriano, hasta la fecha se han reportado 41 transportistas asesinados a causa de las extorsiones. Además, señaló que se le ha informado sobre el caso de otro conductor fallecido en la avenida Colonial, por lo que la cifra podría aumentar.

"Vemos que a diario matan a los transportistas, pero el gobierno no se preocupa por el problema de la inseguridad", dijo a La República.

También indicó que irá al Congreso para solicitar que se cumpla el acta de compromiso firmada el 11 de abril para la seguridad de los transportistas y exigir que se active la mesa de trabajo. De lo contrario, sostuvo, que evaluarán nuevas medidas de fuerza "para que este gobierno entienda, de una vez por todas, ya que no le importa nada y nos ha abandonado".

Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, alertó que hay empresas que pagan hasta cinco cupos mensuales, lo que suma alrededor de S/ 78,000, para evitar represalias.

"El conflicto lo está ganando el sicariato, que está aprovechando las deficiencias, la desunión y la falta de coordinación", indicó en Panamericana.

