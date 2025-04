Radiografía de un fracaso: 6.060 extorsiones y 641 asesinatos a nivel nacional

Cuando aún Carabayllo, uno de los 43 distritos de Lima, no sale de la conmoción por el brutal asesinato de Rubén Darío Castillo Gonzales, un venezolano de 21 años, y las intimidaciones contra choferes y los crímenes de dos comerciantes, un colectivero y un estudiante, aparece un dato alentador en las estadísticas. Según el reporte de la Policía Nacional, los homicidios bajaron en el primer trimestre del año.

Entre enero y marzo, hubo 641 homicidios mientras que en el mismo periodo del 2024 se registraron 665 crímenes. El contraste con el año pasado es evidente.

Al menos la mitad de los crímenes fueron ejecuciones de sicarios y vinculados al crimen organizado. Por sicariato fueron eliminadas 364 personas de los cuales 314 eran peruanos, 31 venezolanos, 3 colombianos y 16 no indican.

De acuerdo a la PNP, el 41% de estas víctimas de asesinatos por encargo registraban requisitorias o antecedentes por diversos delitos, integraban bandas y organizaciones criminales. Asimismo, del total de víctimas de homicidios, 129 habían sido extorsionadas y 30 sufrieron robo previamente.

Pese a los números en baja, la preocupación no cede. La Policía investiga también los casos de extorsión. En los tres primeros meses de este año se realizaron 6.060 denuncias por ese delito, según el Sistema de Denuncias Policiales.

De ella 2.561 fueron típicas u ordinarias, 820 por cobros de cupo, 311 gota a gota, 192 por chalequeo y 176 se consignaron como otros.

Una amenaza contra la directora de un colegio obligó al cierre del plantel. “Ni la policía te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, decía la nota que dejaron. El episodio se suma a un creciente clima de tensión en el país.

Bus de transporte público baleado. Foto: Difusión

Según las denuncias en el SIDPOL, 2.080 de las víctimas son comerciantes, 867 independientes, 711 profesionales, 381 amas de casa, 370 transportistas, 402 empleados, 440 estudiantes, 94 agricultores, 134 de construcción civil, 50 son funcionarios públicos y en otros 523 no indica.

Este aumento de denuncias policiales, sin embargo, permitió a las autoridades la detención de 129 personas por este delito.

Para un país que ha sufrido una violencia letal sin parangón, los casos de extorsión, robos, homicidios, ciberdelincuencia y otros delitos agravados en Lima y el resto del país es para las autoridades un llamado de atención.

Cifras no son alentadoras

Para la Policía hay un ligero descenso en algunos delitos. Sin embargo, las denuncias registradas por el Ministerio Público revelan cifras preocupantes sobre el aumento de diversos hechos. Estas cifras no pueden considerarse alentadoras.

Aunque no se tienen datos globales, sí se tiene claridad sobre cómo se movieron los delitos entre el 2022 y 2025 (enero-febrero).

En este período el Ministerio Público registró 3 millones 819 mil 147 delitos. Según ese informe, cada año un millón 206 mil 046 personas están siendo víctimas de algún evento fuera de la ley, lo que en promedio significa 100.504 por mes y 3.350 delitos por cada día.

Las cifras apuntan a que en solo tres años y cuatro meses el 30.95% fue víctima del delito contra la vida el cuerpo y la salud, el 30.83% contra el patrimonio, el 8.41% contra la salud pública, el 7.35% contra la familia y el 5.73% contra la administración.

Para el Ministerio Público, el delito de extorsión es uno de los que tuvo un mayor aumento. Según los registros de las fiscalías provinciales, penales y mixtas entre el 2016 y 2024: hubo 78.255 casos.

El post pandemia, en 2021, la tendencia registra un crecimiento que se acentúa cada año hasta el 2023. Así, durante 2016-2023 se presentó una tasa de crecimiento del 21%.

Las víctimas corresponden en su mayoría a hombres y las formas de extorsión más comunes fueron: la llamada telefónica, seguido de la extorsión directa, las redes sociales, y la carta extorsiva.

Hace una semana, agentes de la PNP capturaron en San Borja a un peligroso extorsionador que se grababa realizando disparos para amedrentar a sus víctimas. El coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos, dijo quje el detenido Alejandro Kevin Callupe Áreas, alias ‘Travesura’ registra 26 denuncias.

PUEDES VER: Capturan a presunto implicado en asesinato de cantantes urbanos Louis Producer y 26IS en Santa Anita

La vida, el cuerpo y la salud

Entre el 2016 y 2024 se denunciaron 2 millones 819 mil 505 delitos contra la vida el cuerpo y la salud (abortos, homicidios, lesiones, etc).

En ese período se observa una tendencia creciente que se interrumpió en el 2020 con la pandemia, pero retomó su crecimiento en el 2021 para luego tener un decrecimiento en el 2022 y continuar con la tendencia creciente en el 2023.

Este año la estadística de homicidios se incrementó. Es decir, con o sin estado de emergencia la cifra por ese delito persiste, asegura el analista de datos, Juan Carbajal.

Armas incautadas en operativo policial. Foto: Difusión

El lunes pasado un doble crimen sacudió Villa María del Triunfo. Dos cantantes fueron asesinados a balazos luego de salir de una presentación en la discoteca Denbow, ubicada en la cuadra 2 de la avenida El Triunfo, cerca de la comisaría del distrito.

Carbajal sostiene que la cifra de datos oficiales según del Sinadef, es superior en más del 19% con respecto al mismo periodo del 2024. En 101 días del 2025 no hubo ningún día con cero homicidios.

Hasta el 11 de abril el actual gobierno registraba 4.278 homicidios. Las cifras siguen siendo escandalosas, con un promedio de un homicidio cada cuatro horas.

Crece la coberdelincuencia

Los datos presentados por el Ministerio Público engloban las denuncias de todo el país y presenta estadísticas que apuntan a extorsiones, sicariato, homicidios y robos como los casos más preocupantes. Sin embargo, la capital del país presenta preocupaciones sobre otros delitos específicos como el robo de celulares (más de 4 mil por día) y la ciberdelincuencia.

En este mes de abril, la información personal de millones de peruanos fue expuesta y se encuentra a merced de delincuentes, luego de que se filtraran desde el Ministerio del Interior. Entre los datos están los nombres, domicilios, fotos y firmas de ciudadanos.

Una funcionaria de esa cartera que tuvo acceso a esta información se encuentra involucrada en este caso. Se trataría de Blanca Saavedra, una programadora de 62 años que labora en la Oficina General de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Mininter.

La policía y la fiscalía apunta a que no hay un solo día que no se presente un ciberdelito. Solo en el 2024 se reportaron 42 mil denuncias de delitos informáticos, un incremento del casi el 40% en comparación con el 2023, según el Sidpol.

Las regiones con mayores incidencias son Lima Metropolitana, Piura, La Libertad, Arequipa, Lambayeque y Callao. En lo que va del año, entre enero y febrero, ya se ha registrado 6.381 denuncias, siendo el fraude informático el delito más reportado.

PUEDES VER: Sicario mata a trabajador de Municipalidad de SJL al dispararle en puerta de un restobar

Cifras son muy preocupantes

El exdirector de la PNP, Luis Montoya, dice que la seguridad en el país es un tema de no acabar y que se mantiene como un punto clave en las agendas de las diferentes autoridades de gobierno.

En efecto, para que los secuestros, extorsiones e incluso diferentes violencias se lleven a cabo, muchas veces deben tener un conocimiento previo de la víctima, reflexiona el coronel retirado Jorge Mejía, exjefe antisecuestros. Por eso, recomienda, que se hace fundamental saber qué personas están trabajando con nosotros, están entrando a nuestra casa o estamos haciendo partícipes de un negocio.

Si se hacer una compra virtual o presencial, puedo verificar el estado de la empresa y la identidad del beneficiario final. Si tengo una empresa, debo verificar antecedentes judiciales, procesos abiertos e identidad de las personas que voy a emplear o que me van a proveer un servicio. Antes de dejar entrar a una persona desconocida a mi casa, puedo verificar la transparencia de la empresa que la envía y la identidad y antecedentes de la persona.

Si voy a implementar un servicio de seguridad como cámaras o personas debo verificar la reputación, las certificaciones y hacer una validación de antecedentes de las personas involucradas.

La extorsión parece indetenible

“El delito de extorsión está en aumento y parece indetenible porque falta personal (policial) calificado y tecnología como instrumentos de geolocalización”, sostiene el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Estas carencias, a su juicio, no permiten hacerle frente a las bandas criminales dedicadas a la extorsión que operan en el país (se estima que serían unas dos mil a nivel nacional).

Sobre las medidas que se han tomado hasta ahora para enfrentar este delito, Pérez Rocha tuvo también un cuestionamiento: “Hemos tenido estados de emergencia que no se cumplen, han sido un fracaso. Además, no se ha detenido a cabecillas de organizaciones criminales. El llamado Cuarto de Guerra no dice la verdad”, subrayó el exoficial PNP.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.