Durante una reciente conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Malaver, hizo un repaso histórico sobre las principales amenazas que enfrentó el Perú durante los últimos años, siendo la criminalidad uno de los mayores problemas. En esa línea, al funcionario indicó que los actuales grupos de delincuentes operan con mayor violencia en comparación a décadas anteriores.

Por ello, Malaver se excusó de que el aumento de la inseguridad es causada por las organizaciones extranjeras que ingresaron a nuestro país durante los últimos años. Además, resaltó las carencias que tienen las autoridades policiales, pues faltan armamentos, vehículos y mejorar la infraestructura de las instituciones. Sin embargo, reconoció que muchos de los policías arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía.

Ministro del Interior hizo un reparo histórico sobre la inseguridad en Perú

Pese a su análisis sobre la delincuencia en el Perú durante los últimos años, una frase del ministro generó polémica. "Extrañamos a nuestros delincuentes", sostuvo para tratar de explicar que antes los criminales no ejercían la misma violencia. "Ahora primero te matan y después te roban", expresó en relación con la actual conducta de las organizaciones criminales.

Del mismo modo, el titular del Ministerio del Interior recordó que cada década ha estado marcada por diferentes amenazas. Por ello, mencionó que en los años 60 hubo preocupación por la vigilancia, en los 70 y 80 el terrorismo fue lo que marcó aquellos años, en los 90 empezaron a haber mayores reportes de secuestros y asaltos a bancos, mientras que actualmente las organizaciones criminales optan por la extorsión, sicariato y el aumento de la percepción de inseguridad.

Aumento de la inseguridad tras las últimas migraciones

Durante la conferencia de prensa, Carlos Malaver se justificó afirmando que una gran parte de las organizaciones criminales provienen del extranjero. "No me refiero a la totalidad, pero sí a una gran manifestación de criminalidad que vino de las afueras", sostuvo el titular. Consideró que dichas agrupaciones de delincuentes han introducido mayor violencia contra la ciudadanía. "Un oficial de la policía lo dijo claramente: esa gente es irrecuperable", acotó el titular del Mininter.

