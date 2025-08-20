Sicariato, extorsión y homicidios: ¿cómo llegan las armas a manos de criminales?

La captura de alias Piraña significó un duro golpe al hampa. Cayó con fusiles de guerra.

La captura de alias Piraña significó un duro golpe al hampa. Cayó con fusiles de guerra.

Con la detención de un menor de 14 años que disparó contra una pareja de jóvenes, acabando con la vida de uno de ellos, en el Callao, se resolvió un nuevo crimen por sicariato, pero hay otras aristas que continúan pendientes y obligan a una pregunta: ¿Cómo llegan las armas a manos de estos delincuentes?

Las consultas a distintos especialistas dejan en claro que no hay una respuesta concreta. La cuestión es por qué no existen investigaciones específicas sobre la ruta de las armas de fuego a disposición de bandas criminales.

Por qué no hay herramientas para un abordaje integral de esta pieza clave de los problemas de seguridad pública.

Tampoco hay claridad para definir si se trata de un mercado precario y fragmentado, de una red de tráfico de armas consolidada o bien de ambas. La escasez de recursos en las fiscalías, la ausencia de equipos de investigación que persigan específicamente ese trasfondo y la falta de decisiones políticas aparecen como los principales motivos entre las fuentes consultadas.

Poderosas armas confiscadas

La imagen de Paolo Yosimar Ramírez Bernal (21), alias Piraña, detenido en el distrito limeño de Carabayllo con un arsenal de armas de fuego de largo alcance se viralizó al punto de llegar a medios de comunicación internacionales.

Y es que se trata de otro brazo armado del prófugo de la justicia, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, por cuya captura el gobierno ofrece S/ 1 millón..



En la víspera había sido capturado Juan Carlos Aguirre Espuma (39), alias Chiki, considerado como el proveedor de armamento de El Monstruo.

Ramírez Bernal cayó en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea. De acuerdo a la Policía, alias Piraña tenía la función de fijar objetivos para la extorsión y el sicariato.

Tenía en su poder seis fusiles, una escopeta retrocarga, una pistola Glock abastecida con seis cartuchos, así como gran cantidad de municiones de distintos calibres. En lugar se hallaron también tres artefactos explosivos de uso civil, una carga explosiva y un automóvil.

Este sujeto mantenía comunicación constante con Moreno Hernández y, a su vez, refugiaba en su inmueble a otros integrantes de Los Injertos del Cono Norte.

Se conoció, además, que la madre del detenido, identificada como Paola Bernal Gonzáles, alias La Diabla, era el brazo operativo de El Monstruo y actualmente se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario por los delitos de marcaje y reglaje.

Con silenciador, tambor y mira láser

Horas antes, la Policía había capturado en Comas a Juan Carlos Aguirre Espuma, alias Chiki, brazo armado de la red criminal que lidera Erick Moreno Hernández. Su detención permitió frustrar un atentado contra un empresario.

En el inmueble donde fue intervenido se encontró ocho pistolas Glock, algunas equipadas con puntero láser, cargadores (tambor) de gran capacidad para disparar hasta 50 tiros, un silenciador y trece cartuchos explosivos de alto poder destructivo. También se incautaron esposas, municiones de escopeta y otros implementos que iban ser usados en secuestros.

Los agentes destacaron un arma con silenciador lo que demuestra la logística de la organización. Según la Policía, este tipo de material es usado no solo en sicariatos, sino también en atentados contra transportistas y comercios de Lima norte.

Menores son usados en bandas

En otras ocasiones hay imágenes semejantes que trascienden por otros ámbitos, en los que sicarios eligen mostrarse en las redes sociales alardeando sus armas de fuego. Se los ve determinados, empoderados, orgullosos y desafiantes.

Hay investigaciones avanzadas que evidencian el crecimiento en los últimos años de la participación de menores en bandas criminales con distintos niveles de poder. Una de ellas es la que tenía base territorial en Trujillo, para los investigadores una subestructura de Los Pulpos, La Jauria, Los Pepes y Los Compadres.

Pero hay un punto en común y es que todos acceden a las armas. “Mano de obra barata y a disposición hay mucha. Armas también”, dijo un agente de la Dirincri.

¿Cuál es la ruta de las armas?

“Nunca tuve una investigación donde pueda determinar cuál es el mercado de las armas, de dónde las sacan, dónde las compran, quién se las trae”, analiza otro de los investigadores consultados.

Las distintas miradas coinciden en algo que pareciera ser elemental: la creación de una unidad de investigación específica que vaya tras las pistas de las armas.

"En la vorágine de balaceras y homicidios trazar la ruta del arma es algo totalmente dejado de lado. No nos da el tiempo ni los recursos", refiere el detective.

"Hay mucho por hacer, a todas las armas que tienen la numeración limada se le puede hacer revenido químico para ver cuál es la numeración y ver si fue robada, denunciada como perdida. Pero se necesita de alguien específicamente dedicado a eso", sostiene otro investigador de la Dirincri.

"Sin duda es una cuestión de recursos y de decisiones de persecución penal", admite el investigador que por razones obvias no da su nombre.

Incluso con esa limitación de base aparecen indicios que permiten aproximarse a un trasfondo posible. Uno de los especialistas de la División de Criminalística consultados reconoce tres tipos de armas en circulación y a disposición del delito.

Las de fabricación casera, relacionadas a hechos como asaltos o balaceras aisladas. Las adulteradas, que suelen ser 9 milímetros modificadas por armeros que las convierten en armas automáticas. Y las más grandes, como ametralladoras y fusiles, reconocidas como las menos comunes.

Más control

Las distintas fuentes consultadas apuntan como principales alternativas posibles a una mayor rigurosidad tanto en el control de las armas policiales como en las armerías y el destino de las municiones adquiridas por usuarios legítimos. Dos aspectos que necesitan de la aceptación y decisión política.