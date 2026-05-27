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Poder Judicial ordena detención judicial para presuntos implicados en asesinato de alcalde de Veintiséis de Octubre

Tercer Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura detuvo a cinco presuntos implicados en el asesinato del alcalde.

Frente a la indignación de la población, aún se evalúa lo sucedido. Fuente: facebook.
Frente a la indignación de la población, aún se evalúa lo sucedido. Fuente: facebook.
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El juez del Tercer Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura, Junior Ríos Olivos, declaró procedente el pedido de detención judicial en flagrancia para las cinco personas que estarían implicadas en el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

De esta manera, los detenidos Jhon P. T., Deybis G. L., Derian G. L., Stefany C. A., y Mirian R. T. permanecerán bajo custodia policial por 10 días, desde el 23 de mayo hasta el 2 de junio del presente año, salvo que en el transcurso de estos días se disponga otra medida judicial.

A ellos el Ministerio Público los viene investigando preliminarmente por la comisión del presunto delito de sicariato y lesiones graves en agravio de Víctor Febre Calle y Jorge Chau Aranda, respectivamente.

Como parte de las diligencias, el Juzgado que despacha Ríos Olivos también ha dispuesto la incautación de bienes y el levantamiento del secretor de las comunicaciones de los investigados.

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