HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Gobierno rechaza creación de Reserva Indígena Yavarí Mirim y pone en riesgo a pueblos en aislamiento de Loreto

Por su parte, el Legislativo busca modificar la Ley PIACI, lo que representa una amenaza para la supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, afirman organizaciones defensoras.

Pista Ilegal cerca de Yavarí Mirim (Año 2020). Foto: Composición Jazmín Ceras/ Andina/ ORPIO.
Pista Ilegal cerca de Yavarí Mirim (Año 2020). Foto: Composición Jazmín Ceras/ Andina/ ORPIO.

El pasado 4 de septiembre, tras 20 años de espera, el estado peruano, bajo el gobierno de Dina Boluarte, y a través de la Comisión Multisectorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), rechazó la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto.

Pese a las 113 nuevas evidencias antropológicas que confirman la presencia de pueblos en aislamiento: Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina), sectores como el Ministerio de Agricultura (Midragi), Defensa (Mindef), Interior (Mininter), el Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades provinciales de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, votaron en bloque contra la categorización del área.

Organizaciones indígenas denuncian el grave retroceso en la protección de derechos humanos y ambientales que significa dicha decisión. "Con esta decisión, el Estado peruano ha elegido favorecer intereses económicos y criminales por encima del derecho de los PIACI a vivir en paz y con dignidad. Se trata de un atentado contra la Amazonía y sus pueblos originarios", sentencian desde la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

PUEDES VER: Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

lr.pe

Congreso en contra de los PIACI

Durante la votación del pedido de categorización, ORPIO alertó sobre la presencia de uno de los principales promotores de leyes antiPIACI e impulsor del Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR: el parlamentario Juan Carlos Celis Mori, de Acción Popular. Su iniciativa busca modificar la actual Ley PIACI para que todas las reservas indígenas creadas sean revisadas cada seis meses por el Congreso, otorgándole la facultad de anularlas, recortarlas o extinguirlas bajo el argumento de “impactos en el desarrollo regional y nacional”.

Según estudios especializados, imágenes satelitales y testimonios de diversas organizaciones enfocadas en la protección del territorio, entre las provincias Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Requena, en Loreto, habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), grupos en situación de gran vulnerabilidad.

Sin embargo, por años, su existencia ha intentado ser negada por distintos políticos, grupos económicos y bandas criminales interesados en explotar los bosques donde estas comunidades habitan. Uno de los primeros congresistas fue Jorge Morante Figari (Somos Perú), antes del partido Fuerza Popular, quien el año 2022 también presentó un proyecto para modificar la actual Ley PIACI.

Ahora, desde ORPIO alertan sobre los peligros del nuevo intento de vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicia l. "Las reservas estarían en constante revisión de ahora en adelante y para siempre, hasta que se anulen o se extingan (...) Este nuevo proyecto de ley promovido por el Congreso representaría una vulneración de La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio (...) porque permitiría culminar con el genocidio iniciado durante la era del caucho con la única finalidad de dar carta abierta a la explotación del territorio", se lee en un pronunciamiento de la organización.

Malocas de indígenas en aislamiento de Loreto. Foto: ORPIO.

Malocas de indígenas en aislamiento de Loreto. Foto: ORPIO.

PUEDES VER: Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

lr.pe

Economías ilegales presentes en la zona de la Reserva Yaravi Mirim

Actualmente, en la ribera del río Amazonas, de acuerdo con una investigación periodística realizada por Red Transfronteriza de Ojo Público y los medios aliados Sumaúma, La Silla Vacía y Código Vidrio, la provincia de Mariscal Ramón Castilla, precisamente donde se ubica la reserva, se encuentra uno de los puntos con mayor producción y comercialización de drogas en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil.

En este territorio amazónico, sirve como eje de operaciones para exportar cocaína a Estados Unidos y Europa. Y tal como lo detalla el informe de los mencionados medios, la zona estaría controlada por el grupo criminal colombiano denominado Comandos de la Frontera. Según datos de InSight Crime, estos se formaron tras una alianza compuesta por disidentes de los frentes 32 y 48 de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros de la banda denominada La Constru.

Por lo expuesto, han sido distintas las organizaciones, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche, entre otras, quienes habían solicitado la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, un territorio que busca proteger a pueblos reconocidos por el estado vía el D.S. N.° 002-2018-MC. No obstante, la decisión del legislativo pone en riesgo su existencia.

"La negativa a categorizar Yavarí Mirim expone a los pueblos indígenas a amenazas crecientes como narcotráfico, deforestación, trata de personas y economías ilegales, dejando sus territorios en extrema vulnerabilidad (...) Preocupa especialmente la posición del SERFOR, que defendió contratos de concesiones forestales, pese a que la ley prohíbe otorgar títulos habilitantes en territorios solicitados como reservas indígenas", denuncia la organización.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Loretanos rechazan izamiento de bandera colombiana en Putumayo y exigen mayor presencia del Estado en frontera

Loretanos rechazan izamiento de bandera colombiana en Putumayo y exigen mayor presencia del Estado en frontera

LEER MÁS
Triple Frontera en manos del narcotráfico y la minería ilegal pese a que Gobierno prometió "transformar la provincia"

Triple Frontera en manos del narcotráfico y la minería ilegal pese a que Gobierno prometió "transformar la provincia"

LEER MÁS
Loreto: bandera colombiana es izada en territorio peruano en la Triple Frontera y aumenta tensión limítrofe

Loreto: bandera colombiana es izada en territorio peruano en la Triple Frontera y aumenta tensión limítrofe

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

LEER MÁS
El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

LEER MÁS
Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vichama, el tesoro prehispánico peruano de 3,800 años contemporáneo con Egipto: ¿Por qué es clave para el Perú y del mundo?

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Fonavi: estos beneficiarios del Reintegro 4 cobran la devolución de aportes durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

Sociedad

Vichama, el tesoro prehispánico peruano de 3,800 años contemporáneo con Egipto: ¿Por qué es clave para el Perú y del mundo?

Megaoperativo desbarata a Los Desa – Occidentales, red de extorsión y muerte que azotaba a transportistas

Paro de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga indefinida en Perú desde HOY 9 de septiembre

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

JNJ blinda a Gino Ríos Patio y lo mantiene en la presidencia pese a sentencia por violencia familiar

Delia Espinoza rechaza intento de suspensión de la JNJ: "No tienen facultad para decidir quién es fiscal de la Nación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota