Loretanos rechazan izamiento de bandera colombiana en Putumayo y exigen mayor presencia del Estado en frontera

Ante lo sucedido en la comunidad nativa Tres Fronteras, ubicada en la provincia del Putumayo, en Loreto, donde fue izada una bandera colombiana en el mástil principal de la plaza, el equipo de La República entrevistó a varios ciudadanos de la región, quienes expresaron su indignación y preocupación por el incidente.

"Están provocando, alguna cosa quieren lograr los colombianos. Las fuerzas armadas deben cuidar nuestras fronteras, nosotros aquí en Loreto estamos muy descuidados", señaló Abel Rioja.

El alcalde provincial de Putumayo, César Campos, denunció el abandono del Estado en esa área y exigió atención urgente para los padres de familia y estudiantes que carecen incluso de residencias escolares.

Por su parte, Carmen Rojas, una empresaria loretana consultada por este medio, agregó: "Es la falta de la ausencia del Estado, sabemos que Loreto es muy amplio. No llega la autoridad hasta allá".

Este incidente revive otro similar, ocurrido en agosto de este año, cuando el político colombiano Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, cruzó hasta la Isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, e izó la bandera de su país, declarando ese territorio como parte de Colombia.

Al respecto, Luis Tasayco, uno de los entrevistados por La República, dijo: "Me da cólera, me da indignación, porque es parte de mi territorio, es como si ingresarán a alguna parte de mi casa. El Ejército debe hacerse presente. El izamiento de la bandera colombiana se ha producido porque estamos abandonados".

Los ciudadanos consultados coincidieron en que el hecho atenta contra la soberanía nacional y refleja la débil presencia del Estado en la frontera. Jorge Peña, exmilitar, manifestó: "Como peruano me siento recontra mal, si me llamarían para ir al Ejército nuevamente yo me iría". La mayoría advirtió que mientras no se refuercen los puestos militares, policiales y de control, estos territorios seguirán siendo vulnerables a acciones externas que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía peruana.

En conjunto, las declaraciones recopiladas por este medio reflejan el sentir de los ciudadanos sobre la urgencia de reforzar la presencia del Estado en Putumayo y otras zonas fronterizas, mostrando indignación y preocupación por la vulnerabilidad del territorio.