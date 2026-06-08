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Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

Mientras ejercía su derecho al voto en las Elecciones 2026, un joven fue informado por miembros de mesa de que figuraba como fallecido en los registros utilizados durante la jornada electoral.

De acuerdo con Reniec, el error surgió al momento de revisar la información consignada en los registros de control electoral.
De acuerdo con Reniec, el error surgió al momento de revisar la información consignada en los registros de control electoral. | Foto: Difusión
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El último domingo, Perú llevó a cabo la segunda vuelta electoral, en una jornada en la que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputaron como candidatos por la Presidencia de la República. Miles de ciudadanos acudieron a los centros de votación para cumplir con su deber electoral y permanecen atentos a los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En medio del proceso, un hecho ocurrido en un local de sufragio de Surco llamó la atención luego de que un joven de 18 años fuera informado de que figuraba como fallecido durante la verificación de su identidad.

El caso se registró en el colegio Champagnat y generó incertidumbre tanto en el elector como en sus familiares. La situación motivó consultas inmediatas sobre la validez de su participación en los comicios y llevó a que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclarara posteriormente el origen de la observación detectada durante la jornada electoral.

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¿Qué ocurrió con el joven que fue a votar en Surco y apareció con una observación en el padrón?

Matías, de 18 años, acudió a emitir su voto en el distrito de Surco. Según relató, el procedimiento se desarrollaba con normalidad hasta que entregó su Documento Nacional de Identidad (DNI) para la revisión correspondiente en la mesa de sufragio. En ese momento, una integrante de mesa le indicó que aparecía como fallecido, lo que provocó sorpresa entre los presentes.

La observación generó preocupación en sus familiares, quienes solicitaron explicaciones sobre la información consignada en los documentos utilizados durante la votación. Aunque el joven continuó con el proceso, firmó el padrón, registró su huella digital y depositó su voto, las dudas sobre la anotación persistieron. Además, sus familiares pidieron que el incidente quedara registrado formalmente en el acta electoral, aunque posteriormente señalaron que no encontraron referencia alguna al episodio en la documentación revisada.

Reniec explica por qué fue confundido con una persona fallecida durante la votación

En una entrevista para ATV Noticias, el subdirector del Registro Electoral de Reniec, Manuel Chuquillanqui, precisó que el ciudadano no figura ni figuró como fallecido en los registros oficiales. El funcionario explicó que la observación vinculada al elector correspondía a la condición de “mayor de edad con foto de menor”, utilizada para identificar a ciudadanos que mantenían una fotografía tomada antes de cumplir la mayoría de edad al cierre del padrón electoral.

La confusión se habría producido durante la revisión de los documentos de verificación utilizados en la mesa de sufragio. Según explicó el representante de la Reniec, la observación que identificaba al joven de 18 años como “mayor de edad con foto de menor” fue interpretada de manera incorrecta y asociada erróneamente con la categoría correspondiente a ciudadanos fallecidos.

“El ciudadano no figura como facellido en el padrón electoral. Si uno busca el DNI del ciudadano en la página web de la Reniec, ahí figura una anotación que es de ‘mayor de edad con foto de menor’. Es decir que al cierre del padrón él todavía no había tramitado su DNI de adulto (…) Seguro que los miembros de mesa, al momento de leer los documentos, no se fijaron bien en que la columna que decía ‘imagen desactualizada’ y no ‘fallecido’”, señaló.

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