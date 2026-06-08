HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Todo sobre la segunda vuelta electoral 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Irán anunció el cese de los ataques contra Israel tras realizar "una respuesta contundente" y el pedido de Trump

Irán justificó su acción como respuesta a los bombardeos en Beirut y reafirmó su postura confrontacional, aunque señaló que está abierto a la diplomacia para abordar el conflicto.

La nueva escalada entre ambos países había provocado la intervención de Estados Unidos. Foto: AFP.
La nueva escalada entre ambos países había provocado la intervención de Estados Unidos. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El mando de las fuerzas armadas iraníes informó sobre el fin de su primera oleada de ataques contra Israel desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, aunque advirtió que retomaría las operaciones si se reanudaban las ofensivas israelíes sobre Líbano.

Teherán indicó que su acción fue "una respuesta contundente" a los bombardeos israelíes en los suburbios del sur de Beirut y que la operación finalizó "en consecuencia", dejando la puerta abierta a futuras represalias si se producen nuevos ataques.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El presidente Masud Pezeshkian reafirmó la postura confrontacional, pero a la vez abierta a la tregua: "La defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional. No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones", escribió en la red social X, subrayando que Irán continúa involucrado en procesos de diálogo a nivel internacional.

PUEDES VER: Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

lr.pe

El pedido de Trump para evitar escaladas

La nueva escalada entre ambos países había provocado la intervención de Estados Unidos. El presidente Donald Trump exigió a Israel e Irán que detuvieran "inmediatamente los disparos" y llamó a un alto el fuego urgente, advirtiendo que las negociaciones avanzaban "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

Cabe indicar que la tensión entre ambas naciones estalló luego de que Teherán disparara misiles hacia Israel el domingo por la noche, en represalia por bombardeos israelíes en las afueras de Beirut.

El cuartel general militar iraní afirmó haber dado una "dolorosa respuesta" a Israel, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica indicó que su acción incluyó un ataque dirigido contra una planta israelí en la ciudad de Haifa, similar a la planta petroquímica atacada por Israel en el suroeste de Irán. Según Tel Aviv, dicha instalación era utilizada para la producción de misiles balísticos.

El intercambio de ataques tuvo repercusiones inmediatas en los mercados internacionales: los precios del petróleo subieron alrededor de 4%, lo que generó preocupación por el impacto que la escalada podría tener en los esfuerzos liderados por Washington para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada a fines de febrero.

Israel confirma el alto al fuego

El canal de televisión israelí Canal 12 citó a un alto funcionario de ese país, quien advirtió que, si continuaban los ataques de Hezbolá contra ciudades israelíes, Israel respondería con bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut y que las ofensivas en el sur del Líbano "continuarían con toda su intensidad en los próximos días".

La fuente precisó que estas conversaciones se produjeron antes del mensaje de Trump. Además, Reuters reveló una supuesta conversación telefónica entre el líder republicano y el primer ministro Benjamín Netanyahu.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Irán denuncia a Estados Unidos por "violación flagrante del alto el fuego" y lanza misiles contra Kuwait y Bahréin

Irán denuncia a Estados Unidos por "violación flagrante del alto el fuego" y lanza misiles contra Kuwait y Bahréin

LEER MÁS
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba una medida para detener la guerra de Trump contra Irán

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba una medida para detener la guerra de Trump contra Irán

LEER MÁS
Régimen de Irán deja más de 60 heridos en ataque contra Kuwait, pero Trump insiste que la tregua está cerca

Régimen de Irán deja más de 60 heridos en ataque contra Kuwait, pero Trump insiste que la tregua está cerca

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

LEER MÁS
Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

LEER MÁS
Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

LEER MÁS
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
"Demasiado reñida para predecir un ganador": así informa la prensa internacional los resultados por boca de urna en Perú

"Demasiado reñida para predecir un ganador": así informa la prensa internacional los resultados por boca de urna en Perú

LEER MÁS
Turquía construye un canal de 45 km que conectará 2 mares y aliviará el tráfico de un estrecho clave por más de US$1.000 millones

Turquía construye un canal de 45 km que conectará 2 mares y aliviará el tráfico de un estrecho clave por más de US$1.000 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025