La nueva escalada entre ambos países había provocado la intervención de Estados Unidos. Foto: AFP.

La nueva escalada entre ambos países había provocado la intervención de Estados Unidos. Foto: AFP.

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El mando de las fuerzas armadas iraníes informó sobre el fin de su primera oleada de ataques contra Israel desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, aunque advirtió que retomaría las operaciones si se reanudaban las ofensivas israelíes sobre Líbano.

Teherán indicó que su acción fue "una respuesta contundente" a los bombardeos israelíes en los suburbios del sur de Beirut y que la operación finalizó "en consecuencia", dejando la puerta abierta a futuras represalias si se producen nuevos ataques.

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El presidente Masud Pezeshkian reafirmó la postura confrontacional, pero a la vez abierta a la tregua: "La defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional. No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones", escribió en la red social X, subrayando que Irán continúa involucrado en procesos de diálogo a nivel internacional.

El pedido de Trump para evitar escaladas

La nueva escalada entre ambos países había provocado la intervención de Estados Unidos. El presidente Donald Trump exigió a Israel e Irán que detuvieran "inmediatamente los disparos" y llamó a un alto el fuego urgente, advirtiendo que las negociaciones avanzaban "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

Cabe indicar que la tensión entre ambas naciones estalló luego de que Teherán disparara misiles hacia Israel el domingo por la noche, en represalia por bombardeos israelíes en las afueras de Beirut.

El cuartel general militar iraní afirmó haber dado una "dolorosa respuesta" a Israel, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica indicó que su acción incluyó un ataque dirigido contra una planta israelí en la ciudad de Haifa, similar a la planta petroquímica atacada por Israel en el suroeste de Irán. Según Tel Aviv, dicha instalación era utilizada para la producción de misiles balísticos.

El intercambio de ataques tuvo repercusiones inmediatas en los mercados internacionales: los precios del petróleo subieron alrededor de 4%, lo que generó preocupación por el impacto que la escalada podría tener en los esfuerzos liderados por Washington para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada a fines de febrero.

Israel confirma el alto al fuego

El canal de televisión israelí Canal 12 citó a un alto funcionario de ese país, quien advirtió que, si continuaban los ataques de Hezbolá contra ciudades israelíes, Israel respondería con bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut y que las ofensivas en el sur del Líbano "continuarían con toda su intensidad en los próximos días".

La fuente precisó que estas conversaciones se produjeron antes del mensaje de Trump. Además, Reuters reveló una supuesta conversación telefónica entre el líder republicano y el primer ministro Benjamín Netanyahu.