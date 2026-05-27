Resultados del Censo Nacional 2025: INEI revelará primeras cifras este viernes 29 de mayo

INEI revela datos clave sobre el crecimiento poblacional y la distribución demográfica del país | Foto: Almendra Ruesta/LR

INEI revela datos clave sobre el crecimiento poblacional y la distribución demográfica del país | Foto: Almendra Ruesta/LR

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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentará el viernes 29 de mayo del 2025 los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, que abarcan población, vivienda y comunidades indígenas. El informe permitirá conocer la actualización más reciente sobre la estructura demográfica del país y cómo ha variado la población peruana tras los últimos años de cambios sociales y migratorios.

El anuncio llega luego del trabajo de campo realizado entre agosto y octubre de 2025, cuando el INEI ejecutó el operativo censal a nivel nacional mediante el uso de dispositivos digitales. Este proceso marca la base de los primeros resultados oficiales tras ocho años del último censo nacional realizado en 2017.

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Indicadores clave del nuevo panorama poblacional

El INEI dará a conocer indicadores como el crecimiento poblacional, la composición por sexo y edad, la densidad poblacional y la distribución por departamentos. También incluirá los principales cambios demográficos asociados a la migración interna y a los efectos sociales posteriores a la pandemia.

“Los resultados censales permitirán contar con información actualizada y confiable para comprender cómo ha cambiado la población peruana y contribuirán a una mejor planificación del desarrollo del país”, señaló el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores.

El organismo precisó que los resultados servirán para actualizar la base estadística del país y como insumo para la formulación de políticas públicas y la planificación del desarrollo. Añadió que la información permitirá comprender con mayor precisión la evolución de la población peruana y sus transformaciones recientes.