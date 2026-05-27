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Ignacio Buse y Mac Kiger vs. Ray Ho y Hendrik Jebens: fecha, hora y canal por dobles de Roland Garros 2026

Ignacio Buse tendrá una nueva oportunidad en Roland Garros 2026 tras caer en la modalidad individual. Conoce la fecha, hora y canal del partido de dobles junto a Mac Kiger.

Ignacio Buse compertirá ahora en dobles de Roland Garros 2026
Ignacio Buse compertirá ahora en dobles de Roland Garros 2026 | AFP
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Tras su eliminación en individuales en la primera ronda de Roland Garros en París, donde perdió 3-1 ante el ruso Andrey Rublev, Ignacio Buse, actualmente en el puesto 31 del ranking mundial, tendrá una nueva oportunidad en el torneo y competirá en dobles junto al estadounidense Mac Kiger, enfrentándose a Ray Ho y Hendrik Jebens. Descubre en esta nota todos los detalles del partido.

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¿Cuándo se enfrentan Ignacio Buse y Mac Kiger a Ray Ho y Hendrik Jebens en Roland Garros dobles?

El duelo, que reúne al peruano y al estadounidense contra el taiwanés y el alemán, está previsto para este 27 de mayo. El peruano buscará su primera victoria para avanzar en el torneo.

Ignacio Buse es campeón del ATP de Hamburgo

Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo

¿A qué hora compiten Ignacio Buse y Mac Kiger contra Ray Ho y Hendrik Jebens en Roland Garros, dobles?

El partido, correspondiente a la categoría de dobles, está programado para las 11:30 a. m. hora peruana. Sin embargo, los horarios podrían modificarse según el desarrollo de encuentros previos. Aquí los horarios en otros países:

  • Colombia, Ecuador: 11:30 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12:30 p. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil: 1:30 p. m.
  • México: 10:30 a. m.
  • Estados Unidos (Miami): 12:30 p. m.
  • España: 6:30 p. m.

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¿Dónde ver a Ignacio Buse y Mac Kiger vs. Ray Ho y Hendrik Jebens en Roland Garros, dobles?

Podrás seguir el partido entre Ignacio Buse y Mac Kiger frente a Ray Ho y Hendrik Jebens por ESPN. También estará disponible en Disney+.

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