Jefe de la ONPE advierte que paro agrario pone en riesgo la distribución de material electoral

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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, advirtió a los medios que el traslado del material electoral para la segunda vuelta corre riesgo de demora, debido al paro agrario que inició el 25 de mayo.

“Aprovecho la oportunidad que están ustedes [la prensa] para pedirle al gobierno central que solucione el problema del paro agrario, eso sí es un riesgo para el traslado. Llevamos la invocación (…) para que estos camiones y el material llegue al país como queremos y que el 7 de junio todos los ciudadanos voten tranquilamente”, solicitó.

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Inicio del despliegue de material electoral al interior del país

El 27 de mayo, la ONPE inició el despliegue del material electoral hacia diversas regiones del Perú. Al respecto, Bernardo Pachas señaló que dicho material deberá ser entregado a la brevedad, con la finalidad de que los miembros de mesa puedan ingresar desde las 6.00 a. m. del domingo 7 de junio.

“Tenemos que entregar el material electoral temprano. El plan es abrir las puertas de los locales de votación a las 6 a.m. para que ingresen los miembros de mesa, los electores y personeros, prensa y todo acreditado ante el JNE con la finalidad de girar la rueda electoral lo más rápido posible y los ciudadanos puedan asistir y votar de manera tranquila”, indicó.

El titular interino de la ONPE también mencionó que el material saldrá el viernes a las 10.00 p. m. y se entregará a la 1.00 p. m. del sábado, a más tardar. De esta manera, respaldó las declaraciones del gerente de Gestión Electoral, Gustavo García.

Además, agregó que se encuentra coordinando con los colegios para que el viernes en la noche se disponga de las instalaciones para la jornada electoral. “Estamos haciendo la invocación a las entidades educativas privadas para que nos hagan la entrega del local el mismo viernes en la noche”.

Bernardo Pachas reiteró la importancia del acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para estos comicios. “Con la finalidad de estar tranquilos y desacantone las FF.AA y la PNP para poder iniciar a las 6 a.m. del día domingo con la presencia de la fiscalización y el JNE”.