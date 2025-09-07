Turistas tienen que subir a pie por cese de operación de buses en ruta de Machu Picchu | Composición LR | Agencia Andina / consettur

Turistas tienen que subir a pie por cese de operación de buses en ruta de Machu Picchu | Composición LR | Agencia Andina / consettur

La mañana del domingo 7 de septiembre, el acceso a Machu Picchu se volvió caótico tras la suspensión temporal de los buses turísticos que conectan el pueblo con la ciudadela inca. Cientos de visitantes nacionales y extranjeros se vieron obligados a caminar por una ruta empinada de más de una hora de duración para llegar al sitio arqueológico.

El cese del servicio fue comunicado por la empresa Consettur, que hasta ese momento mantenía la concesión del transporte. Según la compañía, la decisión se tomó por motivos de seguridad, luego de que se reportaran amenazas y un ataque contra una de sus unidades en la vía Hiram Bingham, principal ruta de ascenso.

Comunicado emitido por Consettur respecto al cese de operaciones. Foto: Cosettur

PUEDES VER: Lluvias y brigadistas logran controlar incendio forestal en Machu Picchu

Consettur anunció cese de actividades por fin de conseción y atentado contra bus

En un comunicado emitido en su página principal, Consettur anunció que la suspensión del transporte se dio tras el vencimiento del contrato de concesión con la Municipalidad Provincial de Urubamba y en medio de un proceso pendiente de recambio de operadores. Esto dejó sin buses a los turistas desde las 5:30 a.m., justo en plena hora de inicio de las visitas programadas.

Asimismo, desde la empresa inidicaron el atentado sufrido por uno de sus buses. "El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, a las 5:45 p.m., el bus de placa X7N-952, de propiedad de TRAMUSA, en circunstancias que se dirigía hacia el ingreso de la Llaqta de Machupicchu a recoger los últimos pasajeros, ha sufrido un cobarde atentado a la altura de Puente Ruinas, por personas desconocidas, resultando de ello daños materiales en la unidad vehicular, hecho que ha sido puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, iniciándose las investigaciones para determinar responsables", indicaron en el comunicado.

Maycol Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, indicó en RPP Noticias que no se había implementado un plan de contingencia a tiempo. Afimó que, aunque se había autorizado el ingreso de 18 nuevos buses para reemplazar a los salientes, estos no lograron operar por contratiempos logísticos y falta de apoyo de otras entidades, como Perú Rail, encargada del transporte ferroviario en la zona.

Turistas en Machu Picchu tuvieron que caminar por falta de transporte

La interrupción del servicio obligó a decenas de turistas a iniciar el trayecto a pie desde Machu Picchu Pueblo hasta la ciudadela, recorriendo un sendero empinado de montaña. Muchos de los afectados contaban con boletos de ingreso a horarios fijos y no pudieron llegar a tiempo, perdiendo la oportunidad de ingresar. Otros, por limitaciones físicas o falta de información, optaron por cancelar su visita.

Municipalidad de Urubamba se pronuncia

La Municipalidad Provincial de Urubamba emitió un comunicado oficial en el que aclaró que el proceso de contratación del servicio de transporte terrestre en la ruta Hiram Bingham – Llaqta de Machu Picchu se realizó de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado. Según la autoridad, se otorgó la buena pro por 120 días a la empresa Inversiones S.A. San Antonio de Torontoy S.A.C., tras la admisión, evaluación y calificación correspondientes. Asimismo, informó que SERNANP autorizó el ingreso de 18 nuevas unidades vehiculares mediante el Oficio N.° 225-2025-SERNANP/SHMPI.

En el comunicado, la municipalidad responsabilizó a la empresa PeruRail por no haber facilitado el traslado de los vehículos hacia Machu Picchu, a pesar de haber sido notificada mediante el Oficio N.° 541-2025-MPU. La falta de respuesta de la compañía ferroviaria fue calificada como un obstáculo a la implementación del nuevo servicio temporal. Finalmente, la municipalidad reiteró su pedido a PeruRail para que permita el ingreso de los buses y exhortó a la población a mantener la calma, rechazando cualquier acto de violencia.

Ministerio del Interior se pronuncia sobre problemática en Machu Picchu

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional del Perú permanece en la zona para garantizar el normal desarrollo del servicio de buses en la carretera Hiram Bingham, que conecta Aguas Calientes con la ciudadela inca de Machu Picchu. Según el comunicado oficial, el despliegue policial busca asegurar el correcto desenvolvimiento de las actividades turísticas y comerciales en la región.

Ministerio del Interior se pronunicia sobre problemática en Machu Picchu. Foto: Ministerio del Interior

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.