Nuevos grafitis dañan monumentos del centro histórico de Arequipa

Comuna no ha informado si logró identificar a los presuntos responsables. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: Wilder Pari / La República.

La Municipalidad Provincial de Arequipa denunció la aparición de nuevas pintas dentro del centro histórico de la Ciudad Blanca. Esto a solo una semana de que se reparó una columna de un portal de la Plaza de Armas que fue vandalizada con grafitis.

La comuna provincial alertó sobre grafitis en una columna del portal de San Agustín. Asimismo, se halló una pinta en un muro del templo de La Compañía de Jesús. Este último recinto es un monumento histórico que data del siglo XVII.

Por lo pronto, la Municipalidad de Arequipa señaló que el patrimonio dañado será reparado por estudiantes de la Escuela Taller de Arequipa. No obstante, el director de la entidad, Hugo Gómez, enfatizó que la reparación será compleja debido a que se deberá remover pintura de aerosol del sillar (roca de origen volcánico).

Por el momento, desde la Municipalidad de Arequipa no se informó si se dio con la identidad de las personas que dañaron las paredes de los monumentos. Vale remarcar que esto ocurrió en el perímetro de la Plaza de Armas, corazón del centro histórico de Arequipa, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en el 2000.

Hurtos en monasterios

Las pintas en paredes no son los primeros atentados recientes al centro histórico de Arequipa. En el último año también se registró el hurto de adornos de bronce de portones de monasterios de la ciudad, entre ellos Santa Catalina. Ello obligó a que este recinto retire sus piezas metálicas como medida de precaución.