HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Nuevos grafitis dañan monumentos del centro histórico de Arequipa

Pintas se realizaron con aerosoles, entre espacios afectados está el templo de La Compañía de Jesús, declarado monumento histórico.


Comuna no ha informado si logró identificar a los presuntos responsables.
Comuna no ha informado si logró identificar a los presuntos responsables. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: Wilder Pari / La República.

La Municipalidad Provincial de Arequipa denunció la aparición de nuevas pintas dentro del centro histórico de la Ciudad Blanca. Esto a solo una semana de que se reparó una columna de un portal de la Plaza de Armas que fue vandalizada con grafitis.

La comuna provincial alertó sobre grafitis en una columna del portal de San Agustín. Asimismo, se halló una pinta en un muro del templo de La Compañía de Jesús. Este último recinto es un monumento histórico que data del siglo XVII.

Puedes ver: Delincuentes disfrazados de policías siembran el temor en Arequipa

lr.pe

Por lo pronto, la Municipalidad de Arequipa señaló que el patrimonio dañado será reparado por estudiantes de la Escuela Taller de Arequipa. No obstante, el director de la entidad, Hugo Gómez, enfatizó que la reparación será compleja debido a que se deberá remover pintura de aerosol del sillar (roca de origen volcánico).

Por el momento, desde la Municipalidad de Arequipa no se informó si se dio con la identidad de las personas que dañaron las paredes de los monumentos. Vale remarcar que esto ocurrió en el perímetro de la Plaza de Armas, corazón del centro histórico de Arequipa, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en el 2000.

Hurtos en monasterios

Las pintas en paredes no son los primeros atentados recientes al centro histórico de Arequipa. En el último año también se registró el hurto de adornos de bronce de portones de monasterios de la ciudad, entre ellos Santa Catalina. Ello obligó a que este recinto retire sus piezas metálicas como medida de precaución.

Notas relacionadas
Gisela Valcárcel sorprende al llegar a Arequipa para impulsar la Teletón 2025: “Unidos todo es posible”

Gisela Valcárcel sorprende al llegar a Arequipa para impulsar la Teletón 2025: “Unidos todo es posible”

LEER MÁS
Delincuentes disfrazados de policías siembran el temor en Arequipa

Delincuentes disfrazados de policías siembran el temor en Arequipa

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa hoy programado por Seal del 5 al 7 de septiembre: zonas afectadas y hasta qué hora

Corte de luz en Arequipa hoy programado por Seal del 5 al 7 de septiembre: zonas afectadas y hasta qué hora

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

LEER MÁS
Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

LEER MÁS
Conductores de buses Etupsa 73 se reunirán con sus extorsionadores tras constantes amenazas en VMT: flota está paralizada

Conductores de buses Etupsa 73 se reunirán con sus extorsionadores tras constantes amenazas en VMT: flota está paralizada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota