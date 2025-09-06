Delincuentes disfrazados de policías siembran el temor en Arequipa

Son varios negocios en Arequipa que venden uniformes policiales. Foto: Mirelia Quispe - La República / PNP.

En estas dos últimas semanas, al menos siete delincuentes disfrazados de policías han perpetrado balaceras y robos millonarios en Arequipa. Desde la PNP exhortaron a todas las tiendas que venden uniformes a pedir identificación a los clientes para saber si en verdad son policías o militares los que van a comprar uniformes.

El último 30 de agosto, en la provincia de Caravelí fueron diez delincuentes armados -dos que vestían como falsos policías- los que irrumpieron en una empresa procesadora denominada ‘Soleil Metals’ y se apoderaron de un cargamento de carbón activado valorizado en 2 millones de dólares. Los hampones redujeron a los agentes de seguridad a quienes despojaron de sus armas.

Además, mantuvieron retenidos a 70 trabajadores por más de cinco horas. Durante esto cargaron 181 sacos de carbón activado (nueve toneladas) en un camión de gran capacidad. Este insumo es clave en el proceso de obtención de oro, por lo que la pérdida fue cuantiosa.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron en dos camionetas Toyota Fortuner, abandonaron el camión con el que trasladaron los productos robados, el cual había sido robado días antes en Ica.

Otro robo con delincuentes disfrazados de policías

Otro asalto con delincuentes disfrazados de policías ocurrió en la ciudad de Arequipa. Cinco asaltantes armados robaron cerca de 10 mil soles al hotel ‘Kaprichos’ la noche del domingo 31 de agosto.

Los delincuentes llegaron en una camioneta Toyota vestidos con chalecos, gorras e insignias (PNP) y ejecutaron el violento asalto. El administrador se escondió en el baño para salvar su vida ya que se produjo una balacera.

¿Un uniforme policial lo puede adquirir cualquier civil?

El coronel PNP Eduardo Del Campo, jefe de la División de Investigación Criminal Arequipa mostró su preocupación, advirtiendo operativos a estos lugares que venden uniformes informalmente.

“Acá en la misma ciudad podemos encontrar varios bazares, hay un protocolo donde tienen que identificarse, pero hay personas inescrupulosas y se hacen de la vista gorda por la informalidad. El general (Olger Benavides) ha manifestado que vamos a fiscalizar con la finalidad de ver estos bazares, para tener un control de esas ventas, es un tema también nacional”, indicó el mando policial.

¿Qué opinan los policías?

La República conversó con algunos efectivos policiales e indican que la informalidad y falta de fiscalización haría que se venda uniformes sin autorización, generando un mercado negro.

“Para comprar uniformes las tiendas tendrían que pedir tu identificación, tu carnet de militar o policía, pero muchas de estas tiendas no respetan eso. Sin embargo, hay una ley del Ministerio de Interior que regula la autorización de venta de uniformes”, indicó José Antonio Palacios Obregón, abogado y policía.

Ley autoriza venta de uniformes policiales

La ley 32329 es la que autoriza la fabricación y la comercialización de uniformes de la Policía Nacional del Perú a proveedores registrados. Es decir, las autoridades tendrían que autorizar la fabricación y la comercialización de uniformes de la PNP a proveedores debidamente registrados.

Pero esta ley muchas veces no se cumple por falta de fiscalización y no faltan las páginas de internet que venden uniformes informalmente o en el mercado negro.