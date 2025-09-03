Metropolitano llegaría hasta San Bartolo a través de Vía Expresa Sur

Este domingo 7 de setiembre la Municipalidad de Lima entregará 5 kilómetros de los carriles centrales de la Vía Expresa Sur, una obra que cuando esté concluida, permitirá conectar el norte y sur de la capital, desde Carabayllo hasta San Juan de Miraflores a través del Metropolitano.

Carlos Espinoza, gerente central de infraestructura de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) sostuvo que, el concreto utilizado en la Vía Expresa Sur alcanza los 21 centímetros de espesor, lo que garantiza su durabilidad por varias décadas.

"Está calculado para que el pavimento tenga una resistencia de por vida. Los conductores no sentirán vibraciones como ocurre en otras pistas", señaló.

Remarcó que el diseño supera la calidad de etapas anteriores de la vía expresa, ya que evita la sensación de impacto en los vehículos gracias "al uso de cortes de disco en lugar de juntas de dilatación".

Según Emape, la inauguración oficial de los carriles centrales se realizará el próximo martes 9, mientras que la obra completa estaría concluida en junio de 2026.

Hasta San Bartolo

El proyecto contempla la incorporación de un corredor exclusivo para el Metropolitano, el cual contará con seis estaciones a lo largo del tramo de cinco kilómetros.

Esto permitirá unir la Vía Expresa Sur con la Panamericana y a través de la ampliación futura y conectar el servicio hasta San Bartolo.

“El diseño de esta vía no solo está pensado para vehículos particulares, sino también para transporte masivo. Será una integración clave con el Metropolitano para beneficiar a Lima Sur”, dijo Espinoza.