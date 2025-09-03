HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Metropolitano llegaría hasta San Bartolo a través de Vía Expresa Sur

La Municipalidad de Lima planearía extender el servicio del Metropolitano hasta San Bartolo gracias a la construcción de la Vía Expresa Sur.

Metropolitano extenderá su recorrido hacia el sur.
Metropolitano extenderá su recorrido hacia el sur.

Este domingo 7 de setiembre la Municipalidad de Lima entregará 5 kilómetros de los carriles centrales de la Vía Expresa Sur, una obra que cuando esté concluida, permitirá conectar el norte y sur de la capital, desde Carabayllo hasta San Juan de Miraflores a través del Metropolitano.

Carlos Espinoza, gerente central de infraestructura de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) sostuvo que, el concreto utilizado en la Vía Expresa Sur alcanza los 21 centímetros de espesor, lo que garantiza su durabilidad por varias décadas.

PUEDES VER: Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

lr.pe

"Está calculado para que el pavimento tenga una resistencia de por vida. Los conductores no sentirán vibraciones como ocurre en otras pistas", señaló.

Remarcó que el diseño supera la calidad de etapas anteriores de la vía expresa, ya que evita la sensación de impacto en los vehículos gracias "al uso de cortes de disco en lugar de juntas de dilatación".

larepublica.pe

Según Emape, la inauguración oficial de los carriles centrales se realizará el próximo martes 9, mientras que la obra completa estaría concluida en junio de 2026.

Hasta San Bartolo

El proyecto contempla la incorporación de un corredor exclusivo para el Metropolitano, el cual contará con seis estaciones a lo largo del tramo de cinco kilómetros.

Esto permitirá unir la Vía Expresa Sur con la Panamericana y a través de la ampliación futura y conectar el servicio hasta San Bartolo.

“El diseño de esta vía no solo está pensado para vehículos particulares, sino también para transporte masivo. Será una integración clave con el Metropolitano para beneficiar a Lima Sur”, dijo Espinoza.

Notas relacionadas
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Vía Expresa Norte: La polémica obra de López Aliaga que amenaza con colapsar el tráfico en Lima Norte y talar 1,400 árboles

Vía Expresa Norte: La polémica obra de López Aliaga que amenaza con colapsar el tráfico en Lima Norte y talar 1,400 árboles

LEER MÁS
Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

LEER MÁS
Veterano peruano de la Guerra del Cénepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

Veterano peruano de la Guerra del Cénepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 3 de septiembre

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 03 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Venezuela vs Argentina, últimas noticias EN VIVO: horario, canales de TV y posibles alineaciones por las Eliminatorias 2026

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 3 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 2 de septiembre, según IGP?

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota