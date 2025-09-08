Dos homicidios en las últimas 24 horas

Crímenes ocurrieron en SJM y La Perla. | Fuente: Elvis Cairo / La República. | Créditos: composición LR.

Crímenes ocurrieron en SJM y La Perla. | Fuente: Elvis Cairo / La República. | Créditos: composición LR.

Los asesinatos continúan estremeciendo a la población. En las últimas horas, dos personas han sido salvajemente asesinadas en plena vía pública. Uno de estos casos ha llevado, incluso, a la paralización de labores de casi un centenar de transportistas y cobradores. Ellos indican sentirse desprotegidos, mismo sentimiento que expresan miles de ciudadanos desde diversas partes del país.

Con estas dos muertes, la cifra de homicidios durante el gobierno de Boluarte se incrementa a 5.201, según el conteo diario que realiza La República.

SJM: falso pasajero asesina a conductor de la empresa Nueva América

La mañana del último 8 de septiembre, un conductor, identificado como Arturo Ramón Ramos (55) de la empresa Nueva América, fue asesinado por un falso pasajero entre la calle Alfonso Ugarte y la avenida Central. El sicario disparó hasta en cinco ocasiones contra el chofer.

Vecinos de la zona indicaron que el lugar por donde se cometió el asesinato, no es su ruta habitual de la línea. El desvío fue por un bypass que se pretende construir. Por otro lado, no es la primera vez que se reporta un atentado contra esta empresa. Hace tres días extorsionadores dispararon contra los buses en Carabayllo.

Más de 80 trabajadores de la empresa han decidido paralizar sus servicios de manera indefinida, ya que manifiestan que se encuentran desprotegidos, pese a pagar 12 soles diarios por ser víctimas de extorsión. No tienen ningún tipo de garantía para salir a trabajar.

La Perla: asesinan de diez disparos a madre de tiktoker

La noche del último domingo, una madre de familia, identificada como Karina Lupu Altamirano, fue asesinada cuando se dirigía a recoger a sus nietos. Viajaba en una mototaxi cuando un sicario la asesinó a sangre fría de diez disparos en la cuadra 4 del jirón Huaraz en La Perla.

El chofer intentó auxiliarla y la llevó a hasta el pasaje donde vivía, pero lamentablemente falleció antes de llegar a su casa. Era conocida como 'Techi', madre de la tiktoker 'Chata pistola', quien meses atrás fue asesinada de la misma manera por sicarios.