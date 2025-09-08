HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Dos homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo de La República, hasta el 7 de septiembre iban 5.199 asesinatos, a los cuales se suman 2 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.201.


Crímenes ocurrieron en SJM y La Perla.
Crímenes ocurrieron en SJM y La Perla. | Fuente: Elvis Cairo / La República. | Créditos: composición LR.

Los asesinatos continúan estremeciendo a la población. En las últimas horas, dos personas han sido salvajemente asesinadas en plena vía pública. Uno de estos casos ha llevado, incluso, a la paralización de labores de casi un centenar de transportistas y cobradores. Ellos indican sentirse desprotegidos, mismo sentimiento que expresan miles de ciudadanos desde diversas partes del país.

Con estas dos muertes, la cifra de homicidios durante el gobierno de Boluarte se incrementa a 5.201, según el conteo diario que realiza La República.

Puedes ver: Crímenes a choferes no cesan ante división de gremios e inacción del Gobierno de Boluarte: "Solo nos usan para la foto"

lr.pe

SJM: falso pasajero asesina a conductor de la empresa Nueva América

La mañana del último 8 de septiembre, un conductor, identificado como Arturo Ramón Ramos (55) de la empresa Nueva América, fue asesinado por un falso pasajero entre la calle Alfonso Ugarte y la avenida Central. El sicario disparó hasta en cinco ocasiones contra el chofer.

Vecinos de la zona indicaron que el lugar por donde se cometió el asesinato, no es su ruta habitual de la línea. El desvío fue por un bypass que se pretende construir. Por otro lado, no es la primera vez que se reporta un atentado contra esta empresa. Hace tres días extorsionadores dispararon contra los buses en Carabayllo.

Más de 80 trabajadores de la empresa han decidido paralizar sus servicios de manera indefinida, ya que manifiestan que se encuentran desprotegidos, pese a pagar 12 soles diarios por ser víctimas de extorsión. No tienen ningún tipo de garantía para salir a trabajar.

Puedes ver: Inseguridad afectaría imagen internacional del Perú: ataque alcanzó a diplomático sin una respuesta efectiva contra el crimen

lr.pe

La Perla: asesinan de diez disparos a madre de tiktoker

La noche del último domingo, una madre de familia, identificada como Karina Lupu Altamirano, fue asesinada cuando se dirigía a recoger a sus nietos. Viajaba en una mototaxi cuando un sicario la asesinó a sangre fría de diez disparos en la cuadra 4 del jirón Huaraz en La Perla.

El chofer intentó auxiliarla y la llevó a hasta el pasaje donde vivía, pero lamentablemente falleció antes de llegar a su casa. Era conocida como 'Techi', madre de la tiktoker 'Chata pistola', quien meses atrás fue asesinada de la misma manera por sicarios.

Notas relacionadas
Empresa de chofer asesinado en SJM pagaba por extorsiones, aseguran compañeros: “¿Dónde está el dinero?”

Empresa de chofer asesinado en SJM pagaba por extorsiones, aseguran compañeros: “¿Dónde está el dinero?”

LEER MÁS
Al menos 41 transportistas fueron asesinados por las extorsiones: choferes y cobradores trabajan bajo amenazas

Al menos 41 transportistas fueron asesinados por las extorsiones: choferes y cobradores trabajan bajo amenazas

LEER MÁS
Ministro del Interior sobre criminalidad en Perú: "Extrañamos a nuestros delincuentes, ahora te matan y después te roban"

Ministro del Interior sobre criminalidad en Perú: "Extrañamos a nuestros delincuentes, ahora te matan y después te roban"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Camión termina volcado en vía expresa Línea Amarilla en Caquetá: reportan congestión vehicular

Camión termina volcado en vía expresa Línea Amarilla en Caquetá: reportan congestión vehicular

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS
Lambayeque: más de 50.000 niños y niñas trabajan en la calle y en fábricas clandestinas

Lambayeque: más de 50.000 niños y niñas trabajan en la calle y en fábricas clandestinas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota