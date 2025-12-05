Un incendio en un bar y karaoke en Huancané, Puno, dejó 10 muertos, todos estudiantes del Instituto Superior Pedagógico. Se celebraba un cumpleaños cuando ocurrió la tragedia. | composición LR

El jueves 4 de diciembre, un incendio en un local que funcionaba como bar y karaoke en la provincia de Huancané, región Puno, resultó en la muerte de 10 jóvenes, todos estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, quienes se encontraban celebrando un cumpleaños la tarde del hecho.

El establecimiento, ubicado en la quinta cuadra del jirón Lima, operaba clandestinamente en un segundo piso acondicionado con madera y estructuras antiguas, a pesar de contar con notificaciones previas de clausura por parte de la municipalidad. La República registró escenas de conmoción entre vecinos, familiares de las víctimas y autoridades, mientras personal policial, serenazgo y vecinos intentaban controlar las llamas que incluso se reactivaron horas después del siniestro.

El inmueble de “El Calma Tripas” funcionaba como bar y karaoke. Durante la transmisión en vivo realizada por este medio, aún se podía percibir humo en la zona posterior del local. Según vecinos, el fuego se habría expandido rápidamente tras la explosión de dos balones de gas. La compañía de bomberos de Juliaca tuvo que viajar a la zona para sofocar el incendio. La primera intervención de ayuda la realizaron algunos vecinos. Además de los decesos, se registraron tres heridos de gravedad.

Local tenía orden de cierre y cambió de nombre para evadir clausura

El alcalde provincial, Valerio Tapia, confirmó que el local ya había sido intervenido y notificado en varias ocasiones por la comuna. La propietaria del negocio fue identificada como Rosa Quispe Aquis, quien inicialmente operaba bajo la denominación de “Snack Restobar” y posteriormente cambió la razón social a “snack” para continuar funcionando.

“El 19 de diciembre ya se había hecho la notificación de clausura. Incluso ya se preparaba la clausura definitiva bajo resolución. Estaba en camino y mire la desgracia que ha ocurrido”, declaró el alcalde, mostrando las actas de fiscalización a la prensa.

Según Tapia, los responsables se opusieron reiteradamente a las inspecciones. “Se reusaron a todas las notificaciones (…) cuando se intentó ingresar al segundo piso, dijeron que era vivienda particular y que solo se podía ingresar con orden judicial”, explicó. Vecinos también denunciaron que el segundo nivel había sido completamente sellado y enrejado para mitigar el sonido acústico de la música, lo que habría impedido una salida rápida por las puertas y balcones. “Eso era como un búnker, todo estaba cerrado por dentro”, comentó un testigo.

Denuncian que la dueña del local sacó sus muebles y no se percató de la presencia de los estudiantes. Foto: Liubomir Fernández / La República.

Familiares exigen justicia en Huancané

Las víctimas fueron identificadas como: Rosy Gabriela Huanca Ramos, Diego Machaca Apaza, Peter Edson Mamani Sancho, Robinson Zapata Zegarra, Edelmira Huahualuque Lipe, Ronaldo Flores Vilca, Cristian Antony Coaquira Cama, Orlid Lenin Condori Sancho; y Sadith Medalit Uscantara Clavijo. La décima víctima aun no ha sido identificada.

En el lugar, familiares de las víctimas expresaron su indignación y dolor. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Alejandro Cari Ramos, abuelo de una de las jóvenes fallecidas. “Mi nieta se llamaba Rosa Huanca Ramos, tenía 21 años. Ya estaba por terminar su carrera en el pedagógico. No sé con qué pena se habrá muerto la chiquita... eso a mí me duele bastante”, dijo entre lágrimas.

Otros vecinos confirmaron que la dueña del local no habría alertado a tiempo que había personas en el segundo piso: “Dicen que la dueña no había dicho que había gente arriba, primero sacó sus muebles”, relató una vecina que colaboraba con baldes de agua. “Si nos hubiera dicho de inmediato, habríamos visto la forma de hacer algo, pero nada. Después los vecinos advirtieron que había gente y recién hemos buscado los cuerpos. Nadie del local ha ayudado”, explicó una testigo que prefirió guardar el anonimato.

La población de Huancané se autoconvocó frente al local y en exteriores de la comisaría exigiendo acciones. “Tiene que haber justicia por estos 10 jóvenes que han perdido la vida”, exigió otro familiar. “Nunca había visto algo así, pobres jóvenes”, dijo una vecina que se enteró al amanecer de la tragedia. Los comuneros amenazaron que adoptarán radicales si es que no se lleva ante la ley a los responsables.

Los ciudadanos exigieron justicia ante las autoridades por la muerte de los jóvenes. Foto: Liubomir Fernández / La República.

Autoridades de Puno declaran duelo y anuncian apoyo a familias

El alcalde anunció duelo provincial los días 5, 6 y 7 de diciembre y confirmó que la municipalidad asumirá parte de los gastos funerarios. “Vamos a apoyar con los ataúdes, los arreglos florales y para los que serán sepultados aquí, el nicho será gratuito, con apoyo de la beneficencia”, indicó Tapia.

También señaló que el local será declarado inhabitable por Defensa Civil y que el caso está en manos de la Fiscalía y la Policía Nacional. De acuerdo con la información municipal, el inmueble figuraba a nombre de Álex Gómez Pacoricona en los registros del 2021, aunque no se descartan traspasos posteriores, lo que será materia de investigación.

Asimismo, advirtió que en Huancané existen otros tres o cuatro locales similares que podrían estar evadiendo la ley. “Cambian de nombre, cambia el dueño, pero hay alguien detrás operando. Eso se va a acabar”, aseguró. El fiscal Wilfredo Flores Espillico, les informó que la investigación está en avance y se pedirá al Poder Judicial prisión preventiva para los responsables.

