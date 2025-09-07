Puno: hallan muerta a adulta mayor, investigan posible asesinato tras robo

Un terrible hallazgo se produjo en el sector Cancharani en la provincia de Puno: el cadáver de Martina Cauna Lujano (75) en su vivienda. La mujer llevaba tres días sin comunicarse, lo que llevó a sus familiares y vecinos a dar aviso a las autoridades. Al ingresar al domicilio, los agentes hallaron la habitación completamente revuelta, lo que ha despertado sospechas de un presunto asesinato en medio de un robo.

La tarde del sábado 6 de septiembre, efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir el reporte. La víctima fue hallada boca abajo sobre su cama, cubierta con frazadas. El estado del cuerpo y el desorden en la vivienda reforzaron la hipótesis de una muerte violenta, aunque no se descarta otras causas.

Personal de serenazgo notificó a la unidad de emergencias 105, activando la intervención de la División de Investigación Criminal (Divincri) y del Ministerio Público. Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y trasladaron el cuerpo a la morgue del Ministerio Público de Juliaca, donde se espera la necropsia de ley que permitirá esclarecer la causa exacta del fallecimiento.

Población pide mayor seguridad

Vecinos de la zona recordaron que meses atrás ocurrió un hecho similar, también con una adulta mayor como víctima, lo que ha generado preocupación por la falta de resguardo policial en Cancharani. La población exigió mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar que hechos similares se repitan.

Por el momento los agentes recopilaron los testimonios de los vecinos, asimismo realizaron pericias en la vivienda con el fin de hallar alguna pista que permita identificar a los presuntos responsables. Hasta ahora las investigaciones continúan.