Sociedad

Cuatro muertos y dos heridos graves tras caída de camioneta a abismo de 800 metros en Áncash: exalcalde figura entre las víctimas mortales

Además del exalcalde, entre los fallecidos figuran un maestro, una profesional de enfermería del Hospital de Pomabamba y el chofer del vehículo. Los dos sobrevivientes permanecen en estado delicado en el centro de salud del distrito de Llama.

La madrugada de este domingo 7 de septiembre, una camioneta que se desplazaba desde Huaraz hacia la localidad de Pumpa, en la provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash), sufrió un despiste y cayó a un abismo de más de 800 metros en el distrito de Eleazar Guzmán Barrón. El accidente dejó como saldo cuatro personas fallecidas y dos heridos graves que fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Llama.

La tragedia ha generado gran conmoción en los vecinos del callejón de Los Conchucos, donde los fallecidos, entre ellos un exalcalde, dos docentes y una enfermera, eran reconocidos por su labores en la comunidad.

Camioneta cae a 800 metros en Ancash: exalcalde y docentes figuran entre las víctimas

Entre los fallecidos se encuentra Juan Sixto Marcos Carranza, exalcalde y docente de primaria. También perdieron la vida el maestro de inicial Robbins López Portella, el conductor Erick Dante Flores Marcos y su esposa, Flor Elizabeth León Leyva, enfermera del Hospital de Pomabamba.

Las autoridades policiales y de salud acudieron de inmediato al lugar para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate. La zona, de difícil acceso, complicó las tareas de auxilio, mientras que el Ministerio Público de Piscobamba inició las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Heridos permanecen en estado crítico bajo atención médica

Los dos heridos, identificados como Saúl Mata Valverde y el hijo menor de la enfermera fallecida, fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Llama. Actualmente, se encuentran bajo atención médica especializada y su pronóstico es reservado.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

