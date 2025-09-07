La madrugada de este domingo 7 de septiembre, una camioneta que se desplazaba desde Huaraz hacia la localidad de Pumpa, en la provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash), sufrió un despiste y cayó a un abismo de más de 800 metros en el distrito de Eleazar Guzmán Barrón. El accidente dejó como saldo cuatro personas fallecidas y dos heridos graves que fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Llama.

La tragedia ha generado gran conmoción en los vecinos del callejón de Los Conchucos, donde los fallecidos, entre ellos un exalcalde, dos docentes y una enfermera, eran reconocidos por su labores en la comunidad.

Camioneta cae a 800 metros en Ancash: exalcalde y docentes figuran entre las víctimas

Entre los fallecidos se encuentra Juan Sixto Marcos Carranza, exalcalde y docente de primaria. También perdieron la vida el maestro de inicial Robbins López Portella, el conductor Erick Dante Flores Marcos y su esposa, Flor Elizabeth León Leyva, enfermera del Hospital de Pomabamba.

Las autoridades policiales y de salud acudieron de inmediato al lugar para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate. La zona, de difícil acceso, complicó las tareas de auxilio, mientras que el Ministerio Público de Piscobamba inició las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Heridos permanecen en estado crítico bajo atención médica

Los dos heridos, identificados como Saúl Mata Valverde y el hijo menor de la enfermera fallecida, fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Llama. Actualmente, se encuentran bajo atención médica especializada y su pronóstico es reservado.

