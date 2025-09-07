HOYSuscripcion LR Focus

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Abancay y dejó 11 heridos; 3 de gravedad

Los transeúntes que se encontraban por la zona se acercaron al vehículo, que cayó desde el puente Abancay en Cercado de Lima, para auxiliar al chofer y comprobar si había más personas heridas.

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Abancay y quedó destrozado
Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Abancay y quedó destrozado | Foto: composición LR | difusión

La mañana de este 07 de setiembre, un auto cayó desde el puente Abancay, en el Cercado de Lima. El vehículo terminó completamente destrozado luego del fuerte impacto. Ante esta lamentable situación, varias personas se acercaron para auxiliar al conductor y comprobar si había más personas heridas dentro de la unidad. Hasta el momento, no se corrobora quienes son los ocupantes ni el estado en el que se encuentran.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Los agentes de la Policía Nacional y el personal de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

Auto se vino abajo en el puente Abancay y dejó 11 heridos, 3 de gravedad

Un vehículo de propietario aún no identificado cayó desde el puente Abancay y dejó a 11 personas heridas, entre ellas tras en estado de gravedad. El accidente llamó la atención de varios transeúntes, quienes se detuvieron en lo alto del puente para observar lo ocurrido.

