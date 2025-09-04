Piura: madre de familia pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo fallecido en España

En Piura, la familia del adolescente Ángel Sandoval pidió ayuda a las autoridades para poder repatriar los restos del menor desde la ciudad de Barcelona, en España, donde se encontraba recibiendo un tratamiento contra la leucemia.

Trascendió que habrían acudido a la cancillería de Perú en España, donde les habrían recomendado que contraten a una funeraria por un costo de 5.000 euros, un pago que a día de hoy no pueden costear. "Apóyennos con la gestión, mi niño no puede esperar tanto tiempo. Ayúdennos a darle cristiana sepultura", declaró la madre de Ángel.

Diagnóstico y tragedia

"Le cambió la vida a mi niñito", relató con voz entrecortada Marilu Domínguez, madre de Ángel, mientras detalló que el menor fue diagnosticado con esta enfermedad en noviembre de 2024.

Luego de ello, el paciente pasó por quimioterapias en el Hospital Almanzor de Chiclayo, lugar donde lo calificaron como apto para recibir un trasplante de médula ósea de su padre, Luis Sandoval. No obstante, este procedimiento solo podía realizarse en el nosocomio Rebagliati, en Lima.

"Hay muchos niños allí esperando por la operación, que se mueren. Años esperando que los llamen desde Lima (...) Hicimos actividades para juntar dinero y que mi hijo pueda hacerse esta intervención en España", expuso Domínguez.

El adolescente fue trasladado hace tres meses al Hospital Sant Joan te Déu. La intervención se llevó a cabo el 21 de agosto. No obstante, Ángel no resistió el post operatorio y perdió la vía el pasado 30 de agosto. "Su corazón dejó de latir, no resistió tantas quimioterapias", sostuvo.

Llamado de atención

Por último, Marilú hizo un llamado de atención a las autoridades del sector sanitario ya que considera que el sistema de salud no tiene la capacidad para atender a menores diagnosticados con leucemia. "Acá el trato que te dan es muy malo, los niños sufren demasiado", aseveró.

El dato

Cualquier apoyo económico se puede hacer llegar a la familia por medio del número de Yape 949409697 a nombre de Marilú Domínguez.