Piura: senamhi prevé un verano más seco de lo normal para el 2026

"Se dará una inhibición de las lluvias en la parte norte del país", anunció el jefe zonal. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Almendra Ruesta / La República.

El jefe zonal del Senamhi en Piura, Jorge Carranza, informó el nuevo periodo de lluvias que inicia este septiembre del 2025 y termina en agosto del 2026. Al respecto, el profesional sostuvo que el próximo verano sería mucho más seco de lo normal para el departamento norteño.

De acuerdo con los pronósticos del Senamhi, se dará una inhibición de las lluvias en la parte norte del país a inicios del verano, debido a una menor temperatura del mar.

Por ello, acotó que, aunque los principales reservorios de Piura, como Poechos y San Lorenzo, se encuentran al 100% y 92% de su capacidad respectivamente, es necesario gestionar de forma responsable el recurso hídrico ante la posibilidad de un verano más seco de lo normal.

"Estamos a dos o tres meses de iniciar la campaña grande. Se requerirá más agua. Se deben tomar las acciones preventivas ante algunas deficiencias de lluvias que se presenten el próximo año. Cuidemos nuestra agua", expuso Carranza.

Dato

Por otro lado, el especialista detalló que el anticiclón del Pacífico Sur viene generando vientos de gran intensidad que arrastran humedad, lo que causa el descenso de temperaturas en la sierra centro y sur así como precipitaciones en la sierra norte. Este panorama se verá reflejado en Ayabaca y Huancabamba para los meses de septiembre, octubre y noviembre.