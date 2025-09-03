HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Sociedad

Peruana desaparecida y hallada en Colombia tras casi un mes se reencuentra con su familia: habría sido secuestrada

La madre de la peruana desaparecida, Mayumi Navarro, responsabilizó a un ciudadano extranjero por su desaparición. Asimismo, pidió atención médica para su hija.

Joven peruana regresó a La Arena, en Piura, donde vivirá bajo los cuidados de su madre mientras se llevan a cabo las investigaciones de su desaparición y hallazgo en Colombia.
Joven peruana regresó a La Arena, en Piura, donde vivirá bajo los cuidados de su madre mientras se llevan a cabo las investigaciones de su desaparición y hallazgo en Colombia. | Foto: composición LR | Almendra Ruesta LR

Mayumi Navarro la joven madre de 27 años que llevaba desaparecida desde el pasado 13 de agosto se reencontró con su familia luego de ser repatriada desde Colombia. Su progenitora, Milagros Nizama, sostuvo que un hombre extranjero sería el responsable de lo que denominó "un rapto".

La madre de familia fue encontrada vagando por las calles del departamento de Valle del Cauca. Su rescatista señaló que la encontró desorientada, afirmando haber escapado de un hombre que la habría tenido retenida.

Al respecto, Nizama señaló que Mayumi habría estado dopada durante su estadía en Colombia. "Requiere de atención médica psicológica. Ella fue raptada. Pedimos justicia, que Mayumi no sea olvidada", afirmó la madre de familia durante su arribo a Piura.

Mayumi regresó a La Arena, donde vivirá bajo los cuidados de su progenitora mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno a su desaparición.

PUEDES VER: Hallan sin vida a adulto mayor reportado como desaparecido en Piura

lr.pe

Peruana salió en busca de trabajo y no volvió: fue hallada en Colombia

La ciudadana salió de su casa en el distrito de La Arena hacia una empresa en la provincia de Sechura. Navarro tenía la intención de presentarse a una convocatoria de trabajo; sin embargo, el encargado de personal la descartó para el puesto y la envió de regreso a su vivienda en un autobús.

Pese a ello, la madre de familia no descendió del vehículo hasta llegar a la ciudad de Piura. Allí se le perdió el rastro hasta que, horas después, fue vista por última vez junto a un hombre en el terminal de la empresa de transportes Gechisa.

PUEDES VER: Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cancillería repatriará a joven peruana desde Colombia tras desaparecer en Piura por presunta trata de personas

Cancillería repatriará a joven peruana desde Colombia tras desaparecer en Piura por presunta trata de personas

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Senamhi advierte por nuevo fenómeno en Perú: lluvias y bajas temperaturas afectarán a más de 8 regiones

Senamhi advierte por nuevo fenómeno en Perú: lluvias y bajas temperaturas afectarán a más de 8 regiones

LEER MÁS
Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

LEER MÁS
Construyendo futuro, formando comunidad: progreso y desarrollo desde Olmos

Construyendo futuro, formando comunidad: progreso y desarrollo desde Olmos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 3 de setiembre: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más

Impactante choque entre dos tráileres en Av. Los Alisos alarma a vecinos de San Martín de Porres por fuerte olor a combustible

Feriados y días no laborables septiembre 2025: revisa si hay fechas de descanso para trabajadores del sector público y privado en Perú

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota