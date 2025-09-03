Peruana desaparecida y hallada en Colombia tras casi un mes se reencuentra con su familia: habría sido secuestrada
La madre de la peruana desaparecida, Mayumi Navarro, responsabilizó a un ciudadano extranjero por su desaparición. Asimismo, pidió atención médica para su hija.
- Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince
- Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 3 de setiembre: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más
Mayumi Navarro la joven madre de 27 años que llevaba desaparecida desde el pasado 13 de agosto se reencontró con su familia luego de ser repatriada desde Colombia. Su progenitora, Milagros Nizama, sostuvo que un hombre extranjero sería el responsable de lo que denominó "un rapto".
La madre de familia fue encontrada vagando por las calles del departamento de Valle del Cauca. Su rescatista señaló que la encontró desorientada, afirmando haber escapado de un hombre que la habría tenido retenida.
Al respecto, Nizama señaló que Mayumi habría estado dopada durante su estadía en Colombia. "Requiere de atención médica psicológica. Ella fue raptada. Pedimos justicia, que Mayumi no sea olvidada", afirmó la madre de familia durante su arribo a Piura.
Mayumi regresó a La Arena, donde vivirá bajo los cuidados de su progenitora mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno a su desaparición.
Peruana salió en busca de trabajo y no volvió: fue hallada en Colombia
La ciudadana salió de su casa en el distrito de La Arena hacia una empresa en la provincia de Sechura. Navarro tenía la intención de presentarse a una convocatoria de trabajo; sin embargo, el encargado de personal la descartó para el puesto y la envió de regreso a su vivienda en un autobús.
Pese a ello, la madre de familia no descendió del vehículo hasta llegar a la ciudad de Piura. Allí se le perdió el rastro hasta que, horas después, fue vista por última vez junto a un hombre en el terminal de la empresa de transportes Gechisa.
PUEDES VER: Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio
Canal de ayuda
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.