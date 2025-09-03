Joven peruana regresó a La Arena, en Piura, donde vivirá bajo los cuidados de su madre mientras se llevan a cabo las investigaciones de su desaparición y hallazgo en Colombia. | Foto: composición LR | Almendra Ruesta LR

Joven peruana regresó a La Arena, en Piura, donde vivirá bajo los cuidados de su madre mientras se llevan a cabo las investigaciones de su desaparición y hallazgo en Colombia. | Foto: composición LR | Almendra Ruesta LR

Mayumi Navarro la joven madre de 27 años que llevaba desaparecida desde el pasado 13 de agosto se reencontró con su familia luego de ser repatriada desde Colombia. Su progenitora, Milagros Nizama, sostuvo que un hombre extranjero sería el responsable de lo que denominó "un rapto".

La madre de familia fue encontrada vagando por las calles del departamento de Valle del Cauca. Su rescatista señaló que la encontró desorientada, afirmando haber escapado de un hombre que la habría tenido retenida.

Al respecto, Nizama señaló que Mayumi habría estado dopada durante su estadía en Colombia. "Requiere de atención médica psicológica. Ella fue raptada. Pedimos justicia, que Mayumi no sea olvidada", afirmó la madre de familia durante su arribo a Piura.

Mayumi regresó a La Arena, donde vivirá bajo los cuidados de su progenitora mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno a su desaparición.

PUEDES VER: Hallan sin vida a adulto mayor reportado como desaparecido en Piura

Peruana salió en busca de trabajo y no volvió: fue hallada en Colombia

La ciudadana salió de su casa en el distrito de La Arena hacia una empresa en la provincia de Sechura. Navarro tenía la intención de presentarse a una convocatoria de trabajo; sin embargo, el encargado de personal la descartó para el puesto y la envió de regreso a su vivienda en un autobús.

Pese a ello, la madre de familia no descendió del vehículo hasta llegar a la ciudad de Piura. Allí se le perdió el rastro hasta que, horas después, fue vista por última vez junto a un hombre en el terminal de la empresa de transportes Gechisa.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.