Especialista en Seguridad Ciudadana visitó la Corte Superior de Justicia de Piura

Hoy la Corte Superior de Justicia de Piura recibió la visita del doctor Jafet Arreola Gonzáles, reconocido conferencista internacional y destacado especialista en seguridad ciudadana y crimen organizado. Durante su estancia, Arreola sostuvo una importante reunión con el presidente de la Corte, David Fernando Correa Castro, a quien hizo entrega de un ejemplar de su obra titulada “Tráfico de Órganos, Tejidos y Células Humanas. La bioviolencia exteriorizada por la trata de personas”, valioso aporte académico en el campo de los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado.

Como parte de su visita, el doctor Arreola brindó una charla a los integrantes del Programa Secigra de la Corte de Piura, en la que abordó temas cruciales como el crimen organizado y la trata de personas, destacando la gravedad de estas problemáticas y su impacto en la sociedad actual. Esta actividad formativa fue coordinada por el juez superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón, responsable del mencionado programa.

Tanto el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, como el responsable del Programa Secigra expresaron su profundo agradecimiento al doctor Jafet Arreola Gonzáles por su valiosa visita y por compartir sus conocimientos con los futuros abogados, contribuyendo así a su formación académica y profesional en temas de alta relevancia jurídica y social.