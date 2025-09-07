HOYSuscripcion LR Focus

Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Sociedad

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Felicita Vargas huyó del terrorismo y abrió 'Antojitos Doña Fela' en Nueva York, donde vende anticuchos, polladas y otras comidas peruanas.

Felicita Vargas triunfa con 'Antojitos Doña Fela' en Nueva York.
Felicita Vargas triunfa con 'Antojitos Doña Fela' en Nueva York.

Era la década de 1990 y el Perú enfrentaba la violencia subversiva del grupo terrorista Sendero Luminoso. "Teníamos mucho miedo cuando estallaban esos fuegos", confesó Felicita Vargas a La República. Se refería a los coches bomba que explotaban en las calles desoladas del país.

Fue en esa época cuando emigró de Lima a Estados Unidos para construir un mejor futuro. Al llegar al estado de Nueva York, se dio cuenta de que en Queens no había comida callejera peruana. Entonces tomó la decisión de crear 'Antojitos Doña Fela'. Así comenzó el sueño americano de Vargas.

PUEDES VER: ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

lr.pe

Felicitas Vargas viajó a Estados Unidos por miedo al terrorismo

Felicitas Vargas tenía solo 8 años cuando viajó de Arequipa a Lima. Llegó a la capital en busca de mejores oportunidades. "Tuvimos una infancia difícil. Somos seis hermanos y mis padres siempre trabajaban", recordó con una voz entrecortada por la añoranza.

En Lima tuvo que vender pollo y abrir una tienda para sobrevivir a la crisis desatada por los atentados de Sendero Luminoso. Este grupo terrorista estuvo liderado por Abimael Guzmán Reynoso, quien finalmente fue capturado el 12 de septiembre de 1992 en el distrito de Surquillo.

Sin embargo, el negocio de Vargas quebró debido a la hiperinflación heredada de los años 80. Sin muchas oportunidades laborales y con miedo a los ataques sediciosos de Sendero Luminoso, se enrumbó hacia Estados Unidos. Hoy lleva más de 20 años en Nueva York, donde abrió un food truck que ofrece comida peruana al paso.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

Peruana triunfa con un food truck en Nueva York

El food truck de Felicita Vargas se llama 'Antojitos Doña Fela' y se ubica en 90th Street and Roosevelt Avenue. Este negocio ofrece sabores auténticos del Perú y refleja una historia llena de esfuerzo y tradición.

"Antojitos Doña Fela se creó al ver una necesidad de comida callejera peruana", indicó Vargas, quien aprobó el examen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obtener la naturalización.

En el food truck de Vargas se venden comidas como arroz con pollo, chanfainita, tamales, chicharrones, cau cau, empanadas y anticuchos. "El plato más famoso es la pollada", comentó. Para preparar estas delicias, se levanta a las 3 de la mañana.

No obstante, el emprendimiento de Vargas también se vio afectado por la crisis sanitaria del coronavirus. "Era una incertidumbre. Tuvimos que cerrar. Fue un retroceso", añadió. Pero resistió al confinamiento del covid-19, volvió a vender en las calles de Nueva York y en 2025 obtuvo un reconocimiento del portal Restaurant Guru.

