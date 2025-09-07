USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

USCIS puede revocar la Green Card a inmigrantes que no cumplen con obligaciones legales. | Composición LR

USCIS puede revocar la Green Card a inmigrantes que no cumplen con obligaciones legales. | Composición LR

Obtener la Green Card en Estados Unidos es un gran logro para cualquier inmigrante. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advierte que se deben cumplir ciertas obligaciones para mantener la residencia permanente.

USCIS recuerda que tener la Green Card otorga derechos y responsabilidades legales. Ignorar estas obligaciones puede hacer que el extranjero pierda este beneficio migratorio y sea deportado del país.

USCIS advierte que inmigrantes deben cumplir obligaciones para mantener la Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señala cinco obligaciones clave que los inmigrantes con Green Card deben cumplir para conservar la residencia permanente en 2025:

Obedecer las leyes de Estados Unidos

Presentar declaraciones de impuestos sobre la renta

Informar los ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Apoyar la forma democrática del gobierno

Registrarse en el Servicio Selectivo (solo para hombres entre 18 y 25 años)

USCIS enfatiza que estos compromisos reflejan el deber de los residentes permanentes de integrarse plenamente a la sociedad estadounidense.

USCIS puede revocar la Green Card a inmigrantes

USCIS puede revocar la Green Card a inmigrantes durante los primeros cinco años. Entre los motivos más comunes se encuentran:

Ser considerado inelegible para el ajuste de estatus al momento de otorgar la residencia permanente

No cumplir con los requisitos legales establecidos

Cometer delitos como fraude matrimonial o tráfico de armas

En estos casos, la persona perdería el estatus migratorio legal y podría ser deportada de Estados Unidos.