USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente
Informar los ingresos al IRS es una de las obligaciones establecidas por USCIS para que los inmigrantes no pierdan la Green Card.
Obtener la Green Card en Estados Unidos es un gran logro para cualquier inmigrante. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advierte que se deben cumplir ciertas obligaciones para mantener la residencia permanente.
USCIS recuerda que tener la Green Card otorga derechos y responsabilidades legales. Ignorar estas obligaciones puede hacer que el extranjero pierda este beneficio migratorio y sea deportado del país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señala cinco obligaciones clave que los inmigrantes con Green Card deben cumplir para conservar la residencia permanente en 2025:
- Obedecer las leyes de Estados Unidos
- Presentar declaraciones de impuestos sobre la renta
- Informar los ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS)
- Apoyar la forma democrática del gobierno
- Registrarse en el Servicio Selectivo (solo para hombres entre 18 y 25 años)
USCIS enfatiza que estos compromisos reflejan el deber de los residentes permanentes de integrarse plenamente a la sociedad estadounidense.
USCIS puede revocar la Green Card a inmigrantes
USCIS puede revocar la Green Card a inmigrantes durante los primeros cinco años. Entre los motivos más comunes se encuentran:
- Ser considerado inelegible para el ajuste de estatus al momento de otorgar la residencia permanente
- No cumplir con los requisitos legales establecidos
- Cometer delitos como fraude matrimonial o tráfico de armas
En estos casos, la persona perdería el estatus migratorio legal y podría ser deportada de Estados Unidos.