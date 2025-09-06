HOYSuscripcion LR Focus

Sujetos atentan contra fachada de mercado José María Arguedas en SJM: comerciantes trabajan con temor

Policía Nacional registró el impacto de al menos 13 balas que afectaron también algunos puestos en el interior. Presidente del centro de abastos habría recibido amenazas previas

PNP contabilizó cerca de 13 impactos en la puerta principal. Foto: Composición LR/24 Horas
PNP contabilizó cerca de 13 impactos en la puerta principal. Foto: Composición LR/24 Horas

Un nuevo hecho delictivo se registró en el distrito de San Juan de Miraflores. El mercado 'José María Arguedas' sufrió un ataque armado perpetrado por sujetos a bordo de una moto lineal que dispararon contra la puerta principal durante la madrugada del 5 de setiembre. El hecho encendió las alarmas de los comerciantes.

De acuerdo con la Policía Nacional, al menos 13 impactos de bala se registraron en la fachada, los cuales también afectaron algunos puestos dentro del mercado. Los peritos de criminalística indicaron que durante el ataque, los delincuentes habrían utilizado dos tipos de armas, debido a que los orificios presentaban distintos tamaños.

Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

lr.pe

Mercado sería víctima de extorsión

Según reportó 24 Horas, el presidente del centro de abastos habría recibido amenazas previas por parte de una banda de extorsionadores, hecho que denunció ante la comisaría de Pamplona 2. Los delincuentes el exigirían el cobro de cupos.

Precisamente, efectivos de la comisaría de Pamplona y agentes de la División de Criminalística se hicieron presente para obtener evidencias, y revisar las cámaras de seguridad.

Trabajador de construcción civil es asesinado dentro de bus lleno de pasajeros de la línea 'La Salamanca' en Manchay

lr.pe

Comerciantes con temor por atentado

Se conoció que los comerciantes del mercado José María Arguedas se mostraron preocupados, pues esta sería la primera vez que el establecimiento sufre un ataque directo por parte de hampones. Por tal razón, con temor, solo algunos puestos abrieron durante el día, mientras que los demás optaron por cerrar sus negocios hasta que la situación sea controlada por las autoridades.

Cabe indicar que, al momento del atentado había personal de seguridad dentro del local, sin embargo, resultaron ilesos, de acuerdo con información del medio. Las autoridades ya investigan el hecho con el propósito de dar con los responsables, mientras tanto, los comerciantes reclaman mayor seguridad y garantías para sus vidas y negocios.

Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en plena Plaza de Trujillo: expresan indignación por inseguridad

Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en plena Plaza de Trujillo: expresan indignación por inseguridad

Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

