Sujetos atentan contra fachada de mercado José María Arguedas en SJM: comerciantes trabajan con temor

Un nuevo hecho delictivo se registró en el distrito de San Juan de Miraflores. El mercado 'José María Arguedas' sufrió un ataque armado perpetrado por sujetos a bordo de una moto lineal que dispararon contra la puerta principal durante la madrugada del 5 de setiembre. El hecho encendió las alarmas de los comerciantes.

De acuerdo con la Policía Nacional, al menos 13 impactos de bala se registraron en la fachada, los cuales también afectaron algunos puestos dentro del mercado. Los peritos de criminalística indicaron que durante el ataque, los delincuentes habrían utilizado dos tipos de armas, debido a que los orificios presentaban distintos tamaños.

Mercado sería víctima de extorsión

Según reportó 24 Horas, el presidente del centro de abastos habría recibido amenazas previas por parte de una banda de extorsionadores, hecho que denunció ante la comisaría de Pamplona 2. Los delincuentes el exigirían el cobro de cupos.

Precisamente, efectivos de la comisaría de Pamplona y agentes de la División de Criminalística se hicieron presente para obtener evidencias, y revisar las cámaras de seguridad.

Comerciantes con temor por atentado

Se conoció que los comerciantes del mercado José María Arguedas se mostraron preocupados, pues esta sería la primera vez que el establecimiento sufre un ataque directo por parte de hampones. Por tal razón, con temor, solo algunos puestos abrieron durante el día, mientras que los demás optaron por cerrar sus negocios hasta que la situación sea controlada por las autoridades.

Cabe indicar que, al momento del atentado había personal de seguridad dentro del local, sin embargo, resultaron ilesos, de acuerdo con información del medio. Las autoridades ya investigan el hecho con el propósito de dar con los responsables, mientras tanto, los comerciantes reclaman mayor seguridad y garantías para sus vidas y negocios.

Canal de ayuda

