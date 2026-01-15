José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"
Buscando justificar la polémica reunión secreta que tuvo con el empresario chino Yang Zhihua, el presidente interino comparó su profesión de abogado con la de profesor de Pedro Castillo y aseguró que él sí conoce las leyes.
- APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García
- Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos
El presidente interino José Jerí rompió el silencio y se refirió a la polémica reunión clandestina que tuvo con el empresario chino Yang Zhihua y, si bien reconoció que se realizó en un horario irregular, buscó justificar su accionar indicando que el pasado de su antecesor Pedro Castillo ha dejado a la población con el estigma de que pueda realizar cosas similares.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Tienen un presidente que es distinto... Yo soy un presidente que sale a la calle, que compra sus cosas, que come en el chifa y en la pollería", afirmó, apelando a una identidad de cotidianeidad. "Admito el error que no fue en una hora adecuada porque tenemos el 'tufillo' de un expresidente", señaló, en clara alusión a las reuniones clandestinas que marcaron el inicio del Gobierno de Castillo.
TE RECOMENDAMOS
TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles pasó a cerca de 1.500 millones en solo 4 años
José Jerí se compara con Pedro Castillo
Para Jerí, la comparación entre él y el maestro chotano es inválida. El político enfatizó que su preparación profesional le otorga un criterio del cual, según su postura, Castillo carecía.
"No comparemos... yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no", sentenció con firmeza.
Finalmente, Jerí confirmó que, pese a sus descargos ante la prensa, está dispuesto a rendir cuentas formalmente. "Eso ya será materia de explicación ante la Comisión de Fiscalización", concluyó, dejando la puerta abierta a una investigación sobre sus vínculos y horarios de reunión.