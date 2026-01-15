HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Ángel Páez responde a Rafael López Aliaga y sus amenazas de vida | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

Buscando justificar la polémica reunión secreta que tuvo con el empresario chino Yang Zhihua, el presidente interino comparó su profesión de abogado con la de profesor de Pedro Castillo y aseguró que él sí conoce las leyes.

José Jerí responde sobre reuniones secretas con empresario chino. Foto: composición LR
José Jerí responde sobre reuniones secretas con empresario chino. Foto: composición LR

El presidente interino José Jerí rompió el silencio y se refirió a la polémica reunión clandestina que tuvo con el empresario chino Yang Zhihua y, si bien reconoció que se realizó en un horario irregular, buscó justificar su accionar indicando que el pasado de su antecesor Pedro Castillo ha dejado a la población con el estigma de que pueda realizar cosas similares.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Tienen un presidente que es distinto... Yo soy un presidente que sale a la calle, que compra sus cosas, que come en el chifa y en la pollería", afirmó, apelando a una identidad de cotidianeidad. "Admito el error que no fue en una hora adecuada porque tenemos el 'tufillo' de un expresidente", señaló, en clara alusión a las reuniones clandestinas que marcaron el inicio del Gobierno de Castillo.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles pasó a cerca de 1.500 millones en solo 4 años

lr.pe

José Jerí se compara con Pedro Castillo

Para Jerí, la comparación entre él y el maestro chotano es inválida. El político enfatizó que su preparación profesional le otorga un criterio del cual, según su postura, Castillo carecía.

"No comparemos... yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no", sentenció con firmeza.

Finalmente, Jerí confirmó que, pese a sus descargos ante la prensa, está dispuesto a rendir cuentas formalmente. "Eso ya será materia de explicación ante la Comisión de Fiscalización", concluyó, dejando la puerta abierta a una investigación sobre sus vínculos y horarios de reunión.

Notas relacionadas
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

LEER MÁS
Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista

Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista

LEER MÁS
JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

LEER MÁS
Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles pasó a cerca de 1.500 millones en solo 4 años

Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles pasó a cerca de 1.500 millones en solo 4 años

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Campaña de DNI electrónico gratis: Reniec confirma atención en febrero en estas sedes

Política

Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Cómo presentar una tacha contra candidatos: paso a paso y guía definitiva para las Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Cómo presentar una tacha contra candidatos: paso a paso y guía definitiva para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025