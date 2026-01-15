José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

El presidente interino José Jerí rompió el silencio y se refirió a la polémica reunión clandestina que tuvo con el empresario chino Yang Zhihua y, si bien reconoció que se realizó en un horario irregular, buscó justificar su accionar indicando que el pasado de su antecesor Pedro Castillo ha dejado a la población con el estigma de que pueda realizar cosas similares.

"Tienen un presidente que es distinto... Yo soy un presidente que sale a la calle, que compra sus cosas, que come en el chifa y en la pollería", afirmó, apelando a una identidad de cotidianeidad. "Admito el error que no fue en una hora adecuada porque tenemos el 'tufillo' de un expresidente", señaló, en clara alusión a las reuniones clandestinas que marcaron el inicio del Gobierno de Castillo.

José Jerí se compara con Pedro Castillo

Para Jerí, la comparación entre él y el maestro chotano es inválida. El político enfatizó que su preparación profesional le otorga un criterio del cual, según su postura, Castillo carecía.

"No comparemos... yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no", sentenció con firmeza.

Finalmente, Jerí confirmó que, pese a sus descargos ante la prensa, está dispuesto a rendir cuentas formalmente. "Eso ya será materia de explicación ante la Comisión de Fiscalización", concluyó, dejando la puerta abierta a una investigación sobre sus vínculos y horarios de reunión.