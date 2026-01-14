Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

El empresario chino que sostuvo una reunión privada con José Jerí en un chifa de San Borja también realizó tres visitas formales al Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026, según los registros de ingresos oficiales. Las citas figuran como encuentros de trabajo con funcionarias del área de comunicaciones de la Presidencia, tal como lo dio a saber La Encerrona y lo corroboró este medio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El primer ingreso se produjo el 12 de diciembre de 2025. Ese día, Yang Zhihua acudió a la sede del Ejecutivo como particular y sostuvo una reunión con Mirelia Liz Cano Gutiérrez, integrante de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, de acuerdo con el sistema de control de visitas.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La segunda y tercera visitas ocurrieron el 29 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. En ambas fechas, el empresario chino fue recibido por Johanna Mercedes Ocampo Santos de Velachaga, funcionaria de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Los encuentros quedaron registrados como reuniones de trabajo en horario de oficina.

Estos ingresos se conocen luego de que se revelara una reunión sostenida por José Jerí con el mismo ciudadano extranjero fuera del circuito oficial y sin registro en la agenda pública. El contraste entre el encuentro informal y las visitas protocolares al Palacio de Gobierno ha abierto interrogantes sobre la naturaleza de los vínculos y los motivos de las gestiones realizadas ante el entorno presidencial.

Jerí intenta desmarcarse de Pedro Castillo al justificar reunión con empresario chino fuera de agenda

En medio de nuevos cuestionamientos, José Jerí defendió el encuentro que sostuvo con el empresario chino en un chifa y buscó presentarlo como un hecho cotidiano, al apelar a un discurso de cercanía con la ciudadanía. “Yo soy un presidente que sale a la calle, que come en el chifa, que come en la pollería. Soy un presidente que está en constante movimiento”, afirmó, sin explicar por qué una reunión con un empresario extranjero se realizó fuera de la agenda oficial y sin registro en Palacio de Gobierno.

El jefe de Estado reconoció que el horario fue inapropiado, pero limitó su responsabilidad a un “error” de forma. “Yo a Johnny lo conozco hace mucho tiempo. Yo admito el error que no fue en una hora adecuada, porque tenemos el tufillo de un expresidente, ese es el error que yo admito”, declaró, en alusión directa al caso de Pedro Castillo, cuyo entorno mantuvo encuentros informales que luego derivaron en investigaciones fiscales.

En esa línea, Jerí insistió en marcar distancia con su antecesor y en subrayar su formación profesional como un intento de legitimar su conducta. “Yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y sé lo que no debo hacer”, sostuvo. Pese a ello, reconoció que el caso deberá ser evaluado por el Congreso: “Eso ya será materia de explicación ante la Comisión de Fiscalización”, mientras persisten las dudas por la reunión privada y los posteriores ingresos del empresario chino al Palacio de Gobierno.