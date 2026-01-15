HOYSuscripcion LR Focus

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Los recientes reportes de las autoridades indican que las lluvias han comenzado con fuerza y se extenderán hasta marzo de 2026, superando umbrales de riesgo en diversas zonas.

Senamhi advirtió que las fuertes lluvias se extenderán hasta marzo del 2026.
Senamhi advirtió que las fuertes lluvias se extenderán hasta marzo del 2026.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas rojas en 15 regiones del país debido a las intensas lluvias que afectan diversas zonas del Perú. La institución también advirtió sobre un riesgo extremo de huaicos, activación de quebradas y deslizamientos a causa de la fuerte intensidad de las precipitaciones.

Según los reportes más recientes de las autoridades, la temporada de lluvias ha comenzado con fuerza y se extenderá hasta marzo de 2026. Incluso, ha superado los umbrales de riesgo meteorológico en las zonas de la costa, sierra y selva de manera simultánea. Senamhi insta a la población a tomar las medidas preventivas adecuadas, especialmente en las áreas más vulnerables.

Huaicos y lluvias en el Perú EN VIVO hoy

16:56
15/1/2026

Atienen emergencia por caída de plataforma en el Vraem

Provías Nacional ha iniciado acciones para abordar la emergencia vial que se ha presentado en el kilómetro 128 de la ruta nacional Huayllabamba – Quinua – San Francisco, específicamente en el sector Tutumbaru, en la región Ayacucho. Este problema se originó debido a la pérdida del borde de la plataforma de la carretera, resultado de la crecida del río Piene, en el contexto del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha señalado que las intensas lluvias de los últimos días han provocado un aumento considerable en el caudal del río, lo que ha llevado a la erosión y a la pérdida de una sección de la vía. Esta situación ha puesto en riesgo la seguridad y la normalidad del tránsito vehicular en la zona.

16:32
15/1/2026

Reportan rayos y truenos en Chimbote

Alrededor de las 3:45 p. m., ciudadanos de Chimbote reportaron la presencia de rayos y truenos al este de la ciudad. Minutos después, se inició una precipitación. 
 

16:15
15/1/2026

Incremento del nivel del agua en el río Ucayali

Senamhi informó que en Ucayali, en el tramo del río que atraviesa el distrito de Callería, se registra un ascenso del nivel del agua, el cual es considerado extremo. 

"Estos valores están asociados a las lluvias reportadas durante los últimos días en la cabecera de la cuenca del río", se lee en las redes sociales del Senamhi.
Asimismo, se prevé que este comportamiento continúe, según los avisos meteorológicos vigentes. La estación hidrológica Pucallpa - Cohidro reportó, a las 6:00 h del 15 de enero, un nivel de agua de 147.04 m s. n. m.

15:34
15/1/2026

Doce regiones de la selva afectadas

El aviso meteorológico N° 012 alcanza a 12 regiones del país, principalmente en la zona amazónica y áreas colindantes. Estas son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Asimismo, indicó que presentan una mayor susceptibilidad a eventos asociados a lluvias intensas, como inundaciones, activación de quebradas y afectaciones en vías de comunicación, especialmente en áreas rurales.

15:31
15/1/2026

Medidas de prevención

Autoridades del Senamhi y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) instaron a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad, las cuales son las siguientes: 

- Evitar cruzar quebradas o ríos crecidos. 

- Reforzar las medidas de seguridad en viviendas ubicadas en zonas de riesgo.

- Seguir las recomendaciones de autoridades locales y de Defensa Civil.

- Monitorear frecuentemente el reporte de Senamhi.

 

15:28
15/1/2026

Temporada de lluvias se extiende hasta marzo

Según informes técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la combinación de alta humedad atmosférica y las características topográficas del país favorecen la ocurrencia de lluvias intensas, las cuales podrían extenderse durante los próximos dos meses del 2026.

Este fenómeno climático, resultado de las interacciones entre el océano y la atmósfera, tiene el potencial de provocar acumulaciones de lluvia que superen los niveles normales en varias áreas, aumentando así el riesgo de huaicos y otros eventos relacionados con la saturación de suelos y la activación de quebradas.

