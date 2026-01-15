HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar por César Inga, pero Universitario toma inflexible postura por su venta

Luego de que el club crema rechazara la primera oferta por César Inga, representantes del conjunto de la MLS arribaron a Lima para insistir en su fichaje.

César Inga podría jugar por primera vez en el extranjero si es vendido al Sporting Kansas City. Foto: composición de LR/Sebastián Blanco
Aunque Universitario de Deportes rechazó hace algunos días la oferta del Sporting Kansas City por César Inga, el club de la MLS no se da por vencido. El interés del cuadro norteamericano por contar con el jugador es tal que sus representantes llegaron recientemente al Perú para volver a negociar su fichaje.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el conjunto de los magos quiere "sí o sí" a Inga, por lo cual estarían conversando con dirigentes de la 'U', el futbolista y su representante. En tienda crema, sin embargo, solo dejarán partir al lateral a cambio de un considerable monto.

PUEDES VER: Representante de Fossati da detalles sobre su salida de la 'U' y deja firme postura: 'A ver si no lo terminan necesitando'

lr.pe

¿Qué postura tomó Universitario sobre la venta de César Inga?

"Representantes del Sporting Kansas City están en Lima y se habrían reunido con directivos de Universitario, con César Inga y los agentes del jugador. El club de la MLS quiere sí o sí al polifuncional jugador peruano, pero la 'U' mantiene su postura de solo venderlo por una cantidad mayor al millón de dólares. En las próximas horas se conocerá desenlace", compartió Peralta vía redes sociales.

Según el portal Transfermarkt, el pase de Inga está cotizado en 1,5 millones de euros. En caso de concretarse su venta, la institución merengue no se quedaría con el total del monto pagado, pues a ADT, exclub del seleccionado peruano, aún le corresponde un porcentaje.

César Inga podría dar el salto a Estados Unidos tras su destacado 2025. Foto: composición LR/Universitario/MLS

¿Qué dijo el representante de César Inga sobre su venta a la MLS?

Hace una semana, el empresario Narciso Algamis lamentó que Universitario se negara a la venta de su representado al tratarse de una oportunidad que "no se da todos los días". "Le cortan un poco las alas al chico. Esas oportunidades no se dan todos los días y Perú no es un país que exporta jugadores en cantidad año a año", declaró para el programa de YouTuba "Nada que no se sepa".

"Cuántos jugadores peruanos se vendieron a una liga mejor que la MLS en los últimos 12 años. Venta, no cláusula de rescisión (...). No hay, se dan cuenta de que no hay. En un ámbito de 300 jugadores de primera", agregó aquella vez para mostrar su disconformidad con la decisión adoptada por la 'U'.

