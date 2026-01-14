La amenaza de López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

El candidato López Aliaga cree que cuando un periodista investiga sus finanzas y sus tributos, es un acto de difamación en su agravio. Foto: difusión | Rafael López Aliaga | Peruval Corp | Phillip Butters

El candidato López Aliaga cree que cuando un periodista investiga sus finanzas y sus tributos, es un acto de difamación en su agravio. Foto: difusión | Rafael López Aliaga | Peruval Corp | Phillip Butters

Rafael López Aliaga reconoció que cuenta con dos empresas que tienen la misma denominación: Peruval Corp. S.A. La primera fue registrada en Lima, el 5 de enero de 1995, y la segunda fue constituida en Panamá, el 30 de enero de ese mismo año. A los pocos días, el 6 de febrero de 1995, los titulares panameños de esta firma otorgaron un poder de representación al actual candidato presidencial de Renovación Popular y a su socio Lorenzo Sousa Debarbieri.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

No es un dato menor. A nombre de Peruval Corp. S.A. de Lima y Panamá, López Aliaga controla concesiones de ferrocarriles y hoteles, entre otros negocios.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y SU CUENTO CHINO + ELECCIONES Y CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En 2021, cuando postuló por primera vez a la jefatura de Estado, López Aliaga presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consignando una lista de empresas de su propiedad, entre ellas Peruval Corp. S.A. El detalle está en que en esa oportunidad, el político ocultó si se refería a la Peruval Corp. S.A. de Lima o a la sucursal de Panamá con el mismo nombre.

En ese año, la base de datos de Omisos y Deuda Tributaria Exigible de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), señalaba que la mencionada Peruval Corp. S.A. ubicada en Lima, debía más de S/17,3 millones.

La investigación de La República dejó en evidencia que López Aliaga no había sido transparente en su Hoja de Vida como candidato presidencial.

En 2022, cuando se lanzó como candidato a la alcaldía de Lima, este periódico volvió a verificar la Hoja de Vida del aspirante de Renovación Popular. Esta vez, López Aliaga mencionó solamente a la sucursal panameña de Peruval Corp. S.A. Borró del mapa a Peruval Corp. S.A. de Lima.

Lo más probable es que lo hizo para evitar que se hable de la deuda coactiva de Peruval Corp. S.A. de la capital limeña. Durante las elecciones municipales, la deuda coactiva de esta empresa ya había trepado a S/17,8 millones.

Primera Hoja de Vida (2021), aparece Peruval Corp. sin indicar si se trata de Perú o Panamá. En la segunda (2022), se consigna a Peruval de Panamá y en la tercera (2025) sucede lo mismo. No se menciona a Peruval Corp. del Perú.

El doble discurso

En ambas elecciones, López Aliaga, en lugar de esclarecer sus deudas tributarias -Peruval Corp. S.A. no era la única empresa del candidato que acumulaba millones en deudas coactivas-, lanzó furibundos ataques a La República y al jefe de la Unidad de Investigación, por los reportajes que exponían una práctica de evasión que no encajaba con su cultivada imagen de empresario exitoso.

En 2025, cuando López Aliaga entregó su nueva Hoja de Vida, Ángel Páez detectó una vez más que el candidato presidencial volvió a ocultar a Peruval Corp. S.A. de Lima y solo se refirió a la sucursal de Panamá. Al revisar la base de datos de la Sunat, Páez comprobó que la empresa que omitió mencionar el exalcalde mantenía una deuda con la Sunat por S/12,9 millones.

Era evidente que el postulante de Renovación Popular escondía a Peruval Corp. S.A. de Lima por la abultada deuda tributaria. Pero también hay otra razón. En 1999, esta empresa fue parte del consorcio que ganó la licencia para la concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, y controla hasta el día de hoy el 50% de la compañía que administra el negocio, Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa).

Pero, se produjo un cambio importante. Según los registros de la Sunat, en 2012 Peruval Corp. S.A. de Lima comenzó a ser notificada por deudas tributarias coactivas. Coincidentemente, en 2014 Peruval Corp. S.A. de Lima dejó de aparecer como la conductora de Fetransa y a partir de 2015 la reemplazó Peruval Corp. S.A. de Panamá, de acuerdo con reportes del Organismo Supervisor de la Inversión e Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Lo curioso es que mientras López Aliaga ocultaba en su Hoja de Vida a Peruval Corp. S.A. de Lima y solo reportaba a la sucursal de Panamá, sí mencionaba a las dos en las memorias de su empresa Perú Holding de Turismo SAA (PHTSAA), que presentaba ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Lo hizo hasta 2022 como gerente general de PHTSAA, cuando dejó de hacerlo para asumir la alcaldía de Lima en 2023.

De acuerdo con la partida de Peruval Corp. S.A. de Lima en Registros Públicos, recién en agosto de 2023 López Aliaga renunció a todos los cargos, pero siguió siendo accionista (no hay alguna anotación sobre la venta, transferencia o donación de sus acciones).

Por lo tanto, la afirmación de López Aliaga de que no le debe nada a la Sunat, no es cierta. Este diario consultó con el organismo y este confirmó que la base de datos de Omisos y Deuda Tributaria Exigible, está actualizada.

A la izquierda, el poder de Peruval Corp. S.A. de Panamá a favor de López Aliaga. A la derecha, la partida de fundación de Peruval Corp. S.A. de Lima. Foto: La República

PUEDES VER: Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

La revelación comprobada

Sin embargo, el candidato de Renovación Popular, en una entrevista en el programa de Phillip Butters, el lunes en la noche en Panamericana, amenazó al jefe de la Unidad de Investigación de La República, por continuar publicando reportajes sobre sus empresas y su situación tributaria.

“El señor Páez que se prepare para otra denuncia más. Pero quiero aclararte que se ha equivocado. Porque hay una Peruval Corp. Panamá, y una Peruval Corp. Perú.

Entonces, él me ha chantado una difamación más. Entonces, yo le perdono la vida a todo periodista, menos a Páez”, dijo López Aliaga a Butters.

¿Cómo puede ser difamatorio que La República documentalmente demuestra que López Aliaga solo ha reportado a Peruval Corp. S.A. de Panamá y no a Peruval Corp. S.A. del Perú? El mismo candidato confirma la investigación de Ángel Páez, al admitir que tiene dos empresas con el mismo nombre, y por lo tanto, debió registrar a ambas en su Hoja de Vida.

También dijo en el programa de televisión: “Espera, (el) señor Páez ya está acusado. No está denunciado. Está acusado por difamación agravada. Pero ¿cuál era la historia de esta locura?

Que yo, como Rafael López Aliaga, o empresas en las cuales yo estaba en su momento, debía 40 millones de dólares. Entonces eran 7 empresas, de las cuales he ido al Tribunal Fiscal, he demostrado que era deuda del año 93 ligado a certificados de exportación.

Yo no exporto nada. Yo lo que tengo es servicios en Perú”.

“Ya, pero, ¿debes o no debes la plata?”, preguntó Butters.

“No debo nada. (…) No dicen que 6 (empresas), de las que ellos me sacaban 7, 6 están fuera de juego. He ido al Tribunal Fiscal, me da razón. He ido a la Suprema, me da la razón. El pollo estaba muerto”, afirmó López Aliaga sin acreditar evidencia documental. Pero al final, reconoce que todavía hay una empresa con deuda por saldar.

“Entonces, queda una (empresa), que igual vamos a ir al Tribunal Fiscal. O sea, queda una todavía. Está judicializada, pues. (…) La República saca esta locura de las 7 empresas. (Pero) de las 7, 6 (ya están) para afuera (sin deudas). Queda uno”, concluye el aspirante presidencial.

Según los registros de la Sunat, la única empresa que todavía tiene el problema de la deuda coactiva es Peruval Corp. S.A. de Lima. El propio López Aliaga lo ha confirmado.

Por esta razón, La República rechaza las amenazas del postulante presidencial de Renovación Popular y continuará investigando el caso.

PUEDES VER: JNE revisará caso de López Aliaga por omitir información en Hoja de Vida

“López Aliaga no tiene deudas con el Estado”