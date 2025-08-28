HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Sociedad

Iquitos: motociclista fallece tras ser embestido por cisterna

Víctima es un padre de familia que se movilizaba por la intersección de avenidas. Ministerio Público realiza investigaciones del accidente.

Según chofer de cisterna, el motociclista habría intentado adelantarlo. Foto: difusión.
Según chofer de cisterna, el motociclista habría intentado adelantarlo. Foto: difusión.

Un accidente de tránsito cobró la vida de Iván Francisco Vásquez Ayachi (51) quien se desplazaba en su motocicleta por la intersección de las avenidas José Abelardo Quiñones con Participación, Iquitos. Según las primeras informaciones policiales, la víctima fue impactada por un camión cisterna de la empresa Petroamérica en circunstancias que aún son materia de investigación.

El conductor del vehículo pesado relató que ambas unidades circulaban en la misma vía. En su versión, el motociclista habría intentado ganarle el paso a la cisterna, pero en ese intento fue alcanzado en la parte trasera de la moto, lo que ocasionó que cayera a la pista y quedara atrapado bajo las llantas del vehículo pesado, provocando su muerte de manera instantánea.

PUEDES VER: Loreto: cinco personas heridas por enfrentamientos durante paro indígena

lr.pe

Ministerio Público realiza investigaciones

El cuerpo del fallecido permaneció tendido en la vía y fue cubierto con un plástico mientras se esperaba la presencia del Ministerio Público para realizar el levantamiento correspondiente. La escena generó conmoción entre los conductores y transeúntes de la zona, quienes se detuvieron a observar el accidente mientras se desplegaban las diligencias policiales.

Hasta el lugar llegaron los familiares de Vásquez Ayachi, entre ellos su hijo, su esposa y su madre, quienes al ver lo ocurrido no pudieron contener el dolor. Entre llantos y gritos desesperados, se despidieron de su ser querido.

Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. El hecho también generó un fuerte caos vehicular, ya que la intersección del accidente es una de las principales conexiones viales de la ciudad, entre las avenidas José Abelardo Quiñones y Participación.

