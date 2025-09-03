Policía golpea a hombre y lo deja inconsciente tras presunta falta de respeto en Trujillo

En Huanchaco, Trujillo, tres hombres bebían licor en la vía pública, frente a una bodega, cuando fueron intervenidos por dos policías que los acusaban de haber lanzado insultos contra los agentes. El patrullero se detuvo junto al grupo y, al descender, uno de los efectivos los increpó directamente: “¿Quién ha sido de los tres? ¿Pero quién ha sido de los tres?”, se escucha en la grabación.

Tras un breve intercambio de palabras, uno de los hombres fue empujado por el agente y, al recomponerse, se acercó con una botella en la mano. En ese momento llegó un segundo policía, quien le arrebató el objeto y le propinó un golpe en el rostro con el puño, lo que provocó que el hombre cayera al suelo inconsciente.

Acompañantes reaccionan tras ver cómo un policía golpeó a uno de ellos por presunta falta de respeto

Ante la agresión del policía, el supuesto hermano del hombre golpeado salió en su defensa, pero fue derribado y reducido en medio de la pista. En medio de un tenso intercambio de palabras, los agentes intentaron calmarlo, aunque este continuaba alterado: “Es mi hermano, ¿cómo me voy a calmar si lo veo así?”, se escucha decir en el video. Minutos después, el joven que había quedado inconsciente recobró el conocimiento.