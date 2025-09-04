Medida impuesta por el Ministerio de Salud en el 2024 fue anulada por el Poder Judicial. Foto: Composición LR

El Poder Judicial decidió anular el Decreto Supremo 013-2024-SA, el cual eliminó la obligatoriedad de que los médicos aprobaran el Examen Nacional de Medicina (ENAM) para acceder al Servicio Rural y Urbano de Salud (SERUMS). Recordemos que esta anulación en el 2024 ocasionó que la evaluación sea responsabilidad del Ministerio de Salud (Minsa), siendo una medida criticada porque no se habría consultado ni evaluado previamente.

Al respecto, el Colegio Médico del Perú como la Asociación Peruana de Facultades de Medicina consideran que no fue una medida adecuada tomada por el Minsa, pues habría sido apresurada y, al final, terminó perjudicando a los internos. Por ello, esperan una segunda instancia del fallo para conocer si el Ministerio de Salud apelará o no la decisión del Poder Judicial y así volver a tomar al ENAM como referencia para determinar las plazas del SERUMS.

Decisión del Poder Judicial en anular el Decreto Supremo 013-2024-SA. Foto: PJ

Anulan Decreto que eliminó el ENAM como requisito para el SERUMS

La Segunda Sala Constitucional emitió una sentencia en donde se anula todas las normas y actos relacionados con el Decreto Supremo 013-2024-SA, el cual había eliminado al ENAM como un requisito para acceder a los SERUMS. Pese a que inicialmente hubo preocupación que en que los médicos pierdan las plazas asignadas en los procesos 2024-II y 2025-II, el Colegio Médico señaló descartó ello porque van a continuar con lo que ya ha sido establecido en los procesos mencionados.

Juicio de Idoneidad como uno de los criterios para la decisión del Poder Judicial.

Especialistas señalaron que en el 2024, los egresados tuvieron que acogerse al Decreto Supremo que impuso el Ministerio de Salud, pues no podían negarse, si no se quedaban fuera. Sin embargo, con la anulación de dicho decreto, el ENAM vuelve a ser considerado como una herramienta académica para evaluar el desempeño académico de los médicos.

¿Cuál es la relación del ENAM y los SERUMS?

Desde el 2003 el Examen Nacional de Medicina (ENAM) es una prueba estandarizada que se usa como herramienta académica para medir el nivel académico y de conocimiento con el que ingresan los médicos de las universidades del país. Por ello, desde la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) se recomiendan estrategias para ir mejorando el nivel académico de los médicos de acuerdo a los resultados del ENAM.

El Ministerio de Salud toma el ENAM como un criterio para asignar las plazas del SERUMS. Esta prueba nació como una herramienta académica que se ha mantenido hasta la fecha. En 2024, la decisión del Ministerio de Salud en anular esta obligatoriedad a través del Decreto Supremo 013-2024-SA fue cuestionada por el Colegio Médico del Perú y ASPEFAM, pues afectaba a los alumnos o egresados, ya que les obligaba a tomar otro examen cuando ellos ya habían sido evaluados.

Ministerio de Salud tomó una medida improvisada

La medida del Ministerio de Salud en eliminar el ENAM como un requisito para acceder a los SERUMS fue criticada por el Colegio Médico y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, quienes consideraron que la normativa era improvisada. "Lo que se observó fue que el examen del Minsa no garantizaba la idoneidad ni la preparación de los nuevos médicos, como sí lo hacía el Examen Nacional de Medicina", precisan.

Resaltan el perjuicio a la salud pública. Foto: PJ

Por otro lado, la decisión del Poder Judicial también cuestionó que alrededor de medio millón de soles se destinaron para la implementación de la nueva prueba, la cual no tenía el sustento presupuestal ni el expediente técnico para el gasto realizado.

A la espera de una ratificación

Por último, se espera una ratificación de la Corte Suprema en la sentencia de la Segunda Sala Constitucional de Lima, pues esta decisión es, de momento, en primera instancia. Cabe resaltar que en las denominadas demandas de acción popular no se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Por ello, con la confirmación de la sentencia acabaría el proceso.

Sin embargo, el Ministerio de Salud podría apelar la decisión del Poder Judicial. Ante ello, es necesario que el Colegio Médico del Perú solicite que la sentencia en primera instancia se aplique mientras se realice la ratificación de la Corte Suprema.

